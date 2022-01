V Sloveniji potrdili novo podrazličico omikrona

Primer nove podvrste različice Omikron BA.2 so potrdili v Podravju, dva naj bi imeli potrdili tudi na IMI: "Pri nas tako govorimo še o posameznih primerih, to podvrsto različice bolj podrobno spremljata Danska in Velika Britanija. Bolj se širi v Indiji in Južni Afriki. Zanesljivih ocen, koliko bolj je kužna še nimamo in moramo počakati na te podatke. Seveda nas to skrbi, saj vsaka nova različica predstavlja tveganje, ki ga je treba ovrednotiti sproti, saj si ne želimo še hujšega vala, kot je peti," je povedala direktorica NZLOH Tjaša Žohar Čretnik.

Agencija Združenega kraljestva za zdravstveno varnost (UKHSA) je v prvih desetih dneh januarja v Veliki Britaniji odkrila več kot 400 primerov nove podrazličice in navedla, da so jo odkrili tudi v približno 40 drugih državah. Med njimi so tudi Indija, Danska in Švedska, kjer ta podrazličica predstavlja večino najnovejših primerov, je poročala STA.