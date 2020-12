Nobena od ponudb za hitre teste ni izpolnjevala zahtevanih pogojev

Ministrstvo je 2. decembra prek sistema e-javnega naročanja povabilo 27 potencialnih ponudnikov k oddaji ponudbe za dobavo hitrih testov po ceni največ pet evrov za kos. Vrednost naročila - šlo je za postopek s pogajanji brez predhodne objave - je znašala do 2,5 milijona evrov. Dan pozneje "je bilo dodano, glede na izkazan interes, še 12 ponudnikov, torej skupno 39 potencialnih ponudnikov", so pred dnevi navedli na ministrstvu. Od njih je ponudbo oddalo 19 podjetij.

Ponudniki so morali k ponudbi predložiti vzorce za ponujene teste, od 19 ponudnikov je to storilo 13 ponudnikov, so sporočili na ministrstvu.

Ministrstvo je po pregledu prejetih ponudb in predloženih vzorcev ugotovilo, da pri sedmih ponudbah predloženi vzorci ne odgovarjajo tehničnim zahtevam,"ker ekstrakcijski pufer ni že odmerjen v vsaki ekstrakcijski epruveti za analizo posameznega vzorca, kar je bil izrecen pogoj".

Pri petih ponudbah ponujeni kontrolni material ni imel CE oznake, kar je obveza glede na določbe zakona o medicinskih pripomočkih.

Tako so ponudnika, ki je izpolnjeval vse zahteve iz dokumentacije, pozvali, naj poda novo ponudbeno ceno. A je ta ena presegala pogojevano najvišjo ceno pet evrov na test z DDV, zato javno naročilo ni bilo oddano, so pojasnili na ministrstvu.

"Zagotovitev nabave testov je nujna"

Zagotovitev nabave hitrih antigenskih testov je sicer, kot navajajo na ministrstvu, nujna, zato bodo ponovili postopek in takoj pričeli z novim javnim naročanjem po postopku s pogajanji ter ga predvidoma zaključili konec prihodnjega tedna.

Prav tako bodo izvedli javno naročanje po odprtem postopku za nabavo milijona antigenskih testov. Ta postopek traja dalj časa, predvideno je, da bodo pogodbe na podlagi odprtega postopka sklenjene februarja 2021. Do sklenitve teh pogodb se bo hitre antigenske teste nabavljalo po postopku s pogajanji.

Omenjene teste potrebujejo za množično testiranje prebivalstva na okužbo z novim koronavirusom, katerega začetek je predviden še v tem letu.