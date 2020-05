PRENOS V ŽIVO: Nobene nove potrjene okužbe in smrti zaradi covida-19

Do vseh prebivalcev zakon sega s turističnimi boni, ki jih bo mogoče koristiti za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji. Polnoletni bodo prejeli bone v višini 200 evrov, mlajši pa v višini 50 evrov, unovčiti pa jih bo mogoče do konca leta. Kot smo poročali včeraj, so nekateri ponudniki že pred sprejemom začeli s promoviranjem nenavadnih paketov.

Na to so se odzvali v stranki Alenke Bratušek. Kot so sporočili, je za SAB morebitna diskriminacija pri vnovčevanju turističnih bonov nedopustna, zato so vložili dopolnilo, ki nedvoumno določa, da turistični ponudniki ne smejo ponujati različnih cen za isto storitev, so spročili. Višje in drugačno zaračunavanje počitnic na podlagi turističnega bona je do državljanov, ki so najbolj dragoceni in dobrodošli gostje, skrajno nepošteno. Prav zato pri sprejetju računamo na čim širšo podporo v državnem zboru.