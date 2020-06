Nočitve v planinskih kočah je letos prvič možno rezervirati preko spleta

Slovenske gore letno obišče 1,7 milijona obiskovalcev. Letošnja planinska poletna sezona bo zaradi ukrepov po epidemiji koronavirusa drugačna kot pretekla leta, kar v Planinski zvezi Slovenije jemljejo kot svojevrsten izziv. Veseli so, da bo bone mogoče deljeno koristiti tudi v planinskih kočah in si želijo, da bi se čim več Slovencev počitnice odločilo preživeti v objemu gora. Novost letošnje sezone je, da je nočitve prvič možno rezervirati preko spleta.

Na Planinski zvezi Slovenije (PZS) so na novinarski konferenci, ki so jo pripravili na Mali planini, pojasnili, kako so z aktivnim vključevanjem na pripravo uredbe pripomogli, da je turistične bone mogoče deljeno koristiti tudi v planinskih kočah. Tam še veljajo določni higienski ukrepi in ukrepi glede spanja v skupnih ležiščih. Da bo pot varna, v PZS poudarjajo pomen varnega obiskovanja gora, kjer so pomembni usklajenost pohodnikove kondicije, izbrane poti in nahrbtnika. Planinske dejavnosti se udeležimo le popolnoma zdravi, opozarjajo. Če se slabo počutimo, kihamo, kašljamo, potem ostanemo doma in s tem preprečimo širjenje okužbe. Pazimo na higieno kašlja in si pred in po izvajanju dejavnosti temeljito umijemo roke. Treba je upoštevati varnostno razdaljo 1,5 metra, še posebej v notranjih prostorih. Od pojava koronavirusa naprej sta obvezna oprema planinca tudi zaščitna maska in manjša steklenička razkužila, ki ju imamo vedno v nahrbtniku. Uporabljamo lastno opremo, skupno opremo pa pred uporabo razkužimo. PZS svetuje tudi lasten prevoz. V primeru dejavnosti v bližini pomislite tudi na možnost, da pot do izhodišča opravite s kolesom. Pri uporabi javnega prevoza ali avtobusnega prevoza upoštevajte navodila, ki jih za to področje predpiše NIJZ. Pri tem pa seveda ne smemo pozabiti na osnovno pripravo na turo, da se predhodno dobro pripravimo in jo načrtujemo.

icon-expand Matej Planko, Peter Filip Jakopič, Miro Eržen, Urban Kramberger, Dušan Prašnikar in Matjaž Šerkezi FOTO: PZS

Kako koristiti bone v planinskih kočah? Slovenska vlada je za omilitev posledic epidemije ponudila koriščenje turističnih bonov, s katerimi bo mogoče plačati tudi v večini planinskih koč. Bon, ki bo unovčljiv za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom, bo deljiv in se bo lahko unovčil v večkratnem znesku. "V Planinski zvezi Slovenije smo veseli, da bo bone mogoče deljeno koristiti tudi v planinskih kočah in zato si želimo, da bi se čim več Slovencev letos odločilo počitnice preživeti v objemu gora. Veseli nas, da so odločevalci med pripravljanjem uredbe prepoznali naše argumente in poiskali rešitve," je povedal generalni sekretar PZS Matej Planko. Postopek koriščenja bonov v planinskih kočah je enostaven. Upravičenec bo moral ob prijavi na dan prihoda ponudnika storitve obvestiti, da bo za opravljeno storitev unovčil bon. Gost bo moral imeti s seboj osebni dokument in podpisan obrazec (potrditev unovčitve bona). Ponudnik bo nato v informacijski sistem finančne uprave vnesel njegove podatke, finančna uprava pa bo ustrezno zmanjšala dobroimetje upravičenca ter znesek opravljene storitve izplačala ponudniku storitve. "V PZS priporočamo, da imajo upravičenci s sabo fotokopijo osebnega dokumenta in že izpolnjen obrazec. Pri posebnih primerih, če bo za mladoletne osebe bon unovčil nekdo, ki ni zakoniti zastopnik, bo le-ta moral imeti s sabo podpisano posebno izjavo. Vse izjave najdete na Fursovi spletni strani," je pojasnil podpredsednik PZS Miro Eržen. Internetne povezave na kočah so zanesljive, saj so koče v preteklih letih zaradi uvedbe davčnih blagajn in aplikacije eTurizem investirale v tehnične rešitve. "Večjih problemov pri koriščenju bonov v planinskih kočah ne pričakujemo. V uredbi je tudi zapisano, če pride do zapletov, recimo do prekinitve internetne povezave do informacijskega sistema Furs, bo gost nastanitev plačal sam. Ponudnik storitve bo na Furs poslal potrdilo, ki je podlaga za izplačilo založenih sredstev upravičencu,"je dodal.

icon-expand Mala planina FOTO: PZS

Letošnja novost so rezervacija preko spleta Z leti se povečuje odstotek nočitev tujih obiskovalcev gora, ki že predstavljajo več kot polovico vseh nočitev. V tujini način rezerviranja prenočitev preko spleta uporablja že preko 400 koč in letos bo spletni način rezerviranja planinske organizacije držav alpskega loka CAA uvedla tudi PZS. "Rezervacijski sistem je prilagojen posebnosti planinskih koč in bo bistveno olajšal rezervacijo prenočišč tako obiskovalcem planinskih koč kot tudi oskrbnikom. Obiskovalci bodo lahko preko spleta v vsakem trenutku videli zasedenost v rezervacijski sistem vključenih koč, tako da bodo lažje načrtovali svoje planinske pohode in se s tem izognili tveganju, da ne bodo dobili prenočišča. A uvedba rezervacijskega sistema bo prinesla tudi več odgovornosti obiskovalcem. V primeru prepozne odpovedi bodo gosti soočeni s finančnimi posledicami, kar je sicer običajna praksa pri rezervaciji nočitev pri ponudnikih v dolini," je še povedal Eržen. PZS v letošnji sezoni pričakuje, da se bo v rezervacijski sistem vključilo približno 15 planinskih koč z največjim deležem nočitev. Vključitev so že potrdili Aljažev dom v Vratih, Dom Planika, Dom Valentina Staniča, Koča na Doliču, Koča na Planini pri Jezeru, Pogačnikov dom na Kriških podih, Poštarski dom na Vršiču, Prešernova koča na Stolu, Vodnikov dom na Velem polju, Zasavska koča na Prehodavcih. "Ob tem lahko že povabimo v planinske koče, do začetka julija jih bo večina odprtih. Nekaj visokogorskih koč bo svoja vrata odprlo prihajajoči konec tedna, kot recimo Triglavski dom na Kredarici, Koča pri Triglavskih jezerih, Vodnikov dom na Velem polju. Ob pogorišču nekdanjega Kocbekovega doma na Korošici bo v poletni sezoni na voljo 16 zasilnih ležišč v kontejnerjih in osnovna oskrba pijače in hrane. Na lokaciji Frischaufovega doma na Okrešlju bo na voljo zgolj osnovna oskrba s pijačo. Za gradnjo novega doma na Okrešlju so bila pridobljena vsa soglasja, PD Celje Matica pa je v preteklih dneh vložilo vlogo za pridobitev gradbenega dovoljena. Vsi zadnji podatki o delovanju koč in kontaktnimi podatki so objavljenitukaj," je pojasnil strokovni sodelavec PZS Dušan Prašnikar. Po koncu epidemije veljajo v planinskih kočah posebni ukrepi in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ob tem izdal posebna priporočila glede higiene in spanja. "Režim spanja v kočah bo glede na priporočila NIJZ prilagojen. Tako bosta v eni sobi lahko spali dve osebi oziroma več ljudi, če bodo iz istega gospodinjstva ali če več ljudi potuje skupaj, torej skupina prijateljev na skupnem pohodu ali skupina na društvenem izletu. Zaradi posebnih ukrepov bo v planinskih kočah posledično manj razpoložljivih nočitvenih kapacitet, zato priporočamo dobro načrtovanje izleta in pravočasne rezervacije za spanje, še posebej v primeru načrtovanega koriščenja turističnih bonov," je še dodal. Osnovno branje planinskega zemljevida Slovenske gore obišče letno 1,7 milijona obiskovalcev. Pred nami je glavna planinska sezona in z njo želja, da bi bilo čim manj poškodb in da bi imeli gorski reševalci čim več mirnih koncev tedna. Da bi bilo smole v gorah čim manj, v PZS poudarjajo pomen dobre priprave na turo. Da se do planinskih koč oziroma planinskih ciljev ne boste izgubili, je poleg opreznega branja markacij potrebno tudi osnovno znanje branja zemljevidov. Kako se boste obnašali, ko se boste znašli v megli, snežni odeji, vetru in bo vam znana pokrajina postala popolna neznanka?

icon-expand Branje kompasa in zemljevida FOTO: PZS