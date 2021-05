Norveška uradno opušča cepivo AstraZenece, J & J samo za prostovoljce

Obenem so se odločili podaljšati začasno prekinitev uporabe cepiva podjetja Johnson & Johnson, ki pa ga zaenkrat ne umikajo iz kampanje cepljenja. Vlada trenutno preučuje možnost, da bi to cepivo ponudili le še tistim, ki so se z njim sami pripravljeni cepiti. Tega cepiva sicer na Norveškem sploh še niso začeli uporabljati.

Več držav opušča cepljenje z AstraZeneco, vsaj za mlajše

Norveška je cepivo AstraZenece prenehala uporabljati že 11. marca po poročilih o nevarnosti nastanka redkih, a hudih, v nekaterih primerih usodnih, krvnih strdkov po cepljenju. Do tega datuma so z njim cepili okoli 135.000 ljudi ter zabeležili osem primerov resne tromboze, večinoma pri mladih in zdravih ljudeh, štirje so bili smrtni.

Cepivo britansko-švedskega podjetja je iz svoje kampanje cepljenja že pred dobrim mesecem kot prva povsem izločila Danska. Večina evropskih držav ga uporablja le še za cepljenje starejše populacije. Med njimi tudi Velika Britanija, ki je ravno v zadnjem tednu sporočila, da bo osebam, mlajšim od 40 let, ponudila alternativo AstraZeneci. Na Otoku so sicer zabeležili 242 primerov krvnih strdkov.

V torek je cepljenje prebivalcev s prvim odmerkom AstraZenece zaustavila Slovaška, po tem ko so pretekli teden sporočili, da preiskujejo primer smrti osebe, ki je umrla po cepljenju s tem cepivom zaradi krvnih strdkov. Osebe, ki potrebujejo drugi odmerek cepiva, pa bodo še naprej cepili.

V začetku tega tedna sta tudi dve kanadski provinci Alberta in Ontario sporočili, da zaustavljata cepljenje s tem cepivom. Oblasti v Ontariu so ob tem po poročanju Reutersakot razlog navedle krvne strdke, katerih število naj bi bilo višje kot prvotno ocenjeno.