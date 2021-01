Norveška uvaja najstrožje ukrepe po marcu

"V četrtek opolnoči bo Norveška uvedla najstrožje ukrepe na svojem ozemlju po 12. marcu," je sporočila premierka Erna Solberg . "V praksi bo meja zaprta za vse, ki ne živijo na Norveškem," je povedala in dodala, da bo sicer veljalo nekaj izjem, med drugim za zdravstvene delavce iz Švedske in Finske, prevoznike blaga in tuje novinarje. Bodo pa nove omejitve veljale za tuje športnike.

V državi, kjer imajo eno najnižjih stopenj okužb z novim koronavirusom v Evropi, si prizadevajo, da bi covid-19 ohranili pod nadzorom. "Opažamo, da je v nekaterih državah v le nekaj tednih prišlo od majhnega števila okužb do nenadzorovanega izbruha,"je dejala premierka in kot primer omenila Irsko.

Norveška ima že zdaj ena najstrožjih pravil za vstop v državo v Evropi. Tako morajo vsi, ki pridejo na Norveško, predložiti negativen izvid testa na novi koronavirus, se registrirati in iti v karanteno.

Norveška vlada je v soboto na območju Osla razglasila najostrejše ukrepe za omejitev širjenja novega koronavirusa od lanskega marca, potem ko so v enem od tamkajšnjih domov za starejše odkrili britansko različico koronavirusa.

V okviru ukrepov, ki so zaenkrat predvideni do 31. januarja, ostajajo odprte samo trgovine z nujnimi potrebščinami, vsi javni dogodki z izjemo pogrebov so prepovedani, restavracije pa lahko pripravljajo le obroke za s sabo. Prebivalce pozivajo k delu od doma, izogibanju nenujnim potem in omejevanju stikov zunaj gospodinjstva. Lokalne oblasti imajo možnost zapreti vrtce in osnovne šole, medtem ko so srednje šole prešle na pouk na daljavo.

V ZDA največ smrtnih žrtev v mesecu dni

V ZDA pa je do torka v januarju zaradi covida-19 umrlo že 79.500 ljudi kar je največ doslej v mesecu dni. Center za nadzor nad boleznimi (CDC) ob tem svari, da bo v naslednjih štirih tednih umrlo še 90.000 ljudi, do 20. februarja pa pričakujejo do 514.000 mrtvih v tej pandemiji.

Po podatkih univerze Johns Hopkins se je s koronavirusom v ZDA do srede okužilo 25,6 milijona ljudi, umrlo pa jih je 429.000. Do januarja je bil po številu smrti rekorden december (77.500), pred njim pa april.

V zadnjih sedmih dneh do torka je v ZDA povprečno umrlo po več kot 3300 ljudi na dan, kar je 12 odstotkov več kot teden dni prej. Smrti naj bi kmalu začele padati, ker v zadnjih dneh pada število novih okužb in hospitalizacij.

V sedmih dneh do torka je bilo povprečno na dan 166.300 novih okužb, kar je 17 odstotkov manj kot teden dni pred tem. Prejšnji teden je bilo hospitaliziranih 130.000 ljudi, v torek le še 109.000.

Po ZDA so doslej našteli tudi 293 primerov britanske različice koronavirusa, odkrit pa je bil tudi prvi primer brazilske. Južnoafriške različice, ki je bolj odporna na cepiva, doslej še niso odkrili.

Bela hiša je v sredo obnovila redne novinarske konference o koronavirusu, ki bodo poslej trikrat na teden. Direktorica CDC Rochelle Walensky je nemudoma udarila s črnogledo novico, da pričakuje v štirih tednih še 90.000 mrtvih."Vem, da si tega nihče ne želi slišati, ampak se moramo tega zavedati. Če bomo skupaj enotni, lahko stvari obrnemo na bolje," je dejala in dodala, da bo do 20. februarja v ZDA med 479.000 do 514.000 mrtvih zaradi covida-19.