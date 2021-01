Smrt mlade nosečnice v UKC Ljubljana zaradi zapletov s covidom-19

Kot smo izvedeli, se je ženska okužila v zadnjem trimesečju nosečnosti. Iz ene od regionalnih bolnišnic so jo zato prepeljali v ljubljansko porodnišnico, kjer pa se ji je stanje zelo poslabšalo. Novembra so z urgentnim carskim rezom rešili otroka, mamica pa je na božični večer žal umrla. Samo v ljubljanski porodnišnici so sicer do zdaj obravnavali 500 nosečnic, pozitivnih na koronavirus, 12 jih je imelo težji potek bolezni, zato so jih premestili na infekcijsko kliniko.

Zdravniki so se po naših informacijah zaradi hudih zapletov ob okužbi z novim koronavirusom novembra pri 28-letni nosečnici odločili za urgentni carski rez, s pomočjo katerega je rodila otroka. Žal pa se porodnici stanje ni izboljšalo in na božični večer je umrla. Pri UKC Ljubljana so potrdili le, da so lani po premestitvi iz regionalne bolnišnice obravnavali nosečnico, ki se ji je stanje po sprejemu poslabšalo in pri kateri kljub daljšemu intenzivnemu zdravljenju iztek ni bil pozitiven. Zaradi varstva osebnih podatkov in pietete na vprašanja o pacientki brez soglasja svojcev namreč ne smejo odgovarjati.

V ljubljanski porodnišnici so do sedaj obravnavali že 500 nosečnic pozitivnih na novi koronavirus, od tega jih je 80 rodilo v času kmalu po okužbi, vsaj 80 pa po že preboleli bolezni covid-19. Gorazd Kavšek, predstojnik Kliničnega oddelka za perinatologijo Porodnišnice Ljubljana, je pojasnil, da večina nosečnic okužbo preboleva z blagimi simptomi in brez večjih težav. Obstaja pa skupina nosečnic s kroničnimi boleznimi, na katere okužba s koronavirusom vpliva, a se nosečnost in porod kljub covidu-19 večinoma iztečeta pozitivno. Kljub vsemu pa obstaja majhen odstotek (pol odstotka) nosečnic, ki zaradi covida-19 potrebujejo intenzivno zdravljenje, v zelo redkih primerih pa se lahko bolezen konča tudi z najslabšim možnim izidom.

icon-expand Za elektivni carski rez se odločijo, ko pretehtajo koristi tako za nosečnico kot za plod. FOTO: Shutterstock

V UKC Ljubljana so do sedaj imeli 12 nosečnic, ki so jih sprejeli na infekcijsko kliniko. V takih primerih, ko je nosečnica v kritičnem stanju in visoko noseča, se zdravniki – če ocenijo, da bi bilo več koristi, če se otrok prej rodi, kot pa če vztrajajo pri nosečnosti – odločijo za carski rez. Kavšek pojasnjuje, da iščejo koristi tako za nosečnico kot za plod. Poudariti velja, da so otroci, ki so se rodili nosečnicam, pozitivnim na novi koronavirus, načeloma dobro, težave imajo le morda zaradi prezgodnjega poroda. Novorojenčki ostanejo po porodu skupaj s porodnico, pa tudi dojenja ne odsvetujejo, pojasnjuje Kavšek in doda, da so njihove izkušnje dobre.

Stopnja zapletov pri nosečnosti namreč ni bistveno višja kot pri enako stari ženski populaciji, lahko pa nosečnost v nekaterih segmentih predstavlja majhno dodatno tveganje v celotni zgodbi, pojasnjuje Kavšek. Čeprav je primerov, ki se končajo tragično, izredno malo, pa je covid-19 konec decembra vseeno terjal življenje mlade nosečnice oziroma mamice.