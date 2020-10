Nošenje mask v dvigalih in na stopniščih priporočljivo

V skladu z odlokom vlade je nošenje zaščitnih mask obvezno obvezno v zaprtih in odprtih javnih prostorih in krajih. Nekateri so se ob tem spraševali, ali je masko potrebno nositi tudi v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb, kot so hodniki, stopnišča in dvigala v blokih. Na ministrstvu za zdravje so nam pojasnili, da je nošenje mask v teh prostorih le priporočljivo.

Na Facebookovem profilu UKC Ljubljana so objavili zgodbo para, ki sumi, da se je okužil v skupnih prostorih bloka, v katerem živi. Tam nekateri stanovalci naj ne bi nosili mask. V zapisu so pozvali k sprejetju odloka, ki bi ukrep o nošenju zaščitnik mask bolj natančno opredelil. Za pojasnilo smo se obrnili na ministrstvo za zdravje, kjer so nam povedali, da se kot javni kraj smatra vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur. Prostori zgolj stanovanjske stavbe, tudi če je večstanovanjska, pa ne sodijo pod javni prostor. "Vsekakor pa je v večstanovanjskih stavbah, kjer se na hodnikih srečuje več posameznikov, priporočljivo nositi zaščitno masko, prav tako tudi v dvigalih, ki naj jih stanovalci uporabljajo posamično," so zapisali v odgovoru. icon-expand Spomladansko razkuževanje blokov. FOTO: Aljoša Kravanja Kako pa je z razkuževanjem v večstanovanjskih stavbah? V Zbornici za poslovanje z nepremičninami so povedali, da je trenutno v veljavi ukrep na podlagi določb Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. "Razkuževanje izpostavljenih površin v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb, ki se je izvajalo spomladi tako v tem trenutku ni obvezno, se pa lahko etažni lastniki odločijo tudi za takšen ukrep in za njegovo izvedbo zadolžijo upravnika," nam je pojasnil direktor Boštjan Udovič.