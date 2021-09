Nošenje mask v zasebni šoli – res stvar posameznika?

V zasebnih šolah veljajo enaki zaščitni ukrepi zaradi covida-19 kot v javnih. Ali jih spoštujejo in kako je s cepljenjem učiteljev, smo preverili na katoliški, waldorfski in montessori osnovni šoli. Med starši otrok so različni pogledi na covid in, denimo, na nošenje mask učiteljev. Nekaterih niti ne zanima, ali jih učitelji nosijo.

"Mi podamo, posredujemo navodilo oziroma priporočila vsem, ni pa šola represivni organ, da bi pritiskala na posameznika, kar velja tudi za otroke in starše," pravi direktor ene od zasebnih šol, ki jo je pred kratkim zaradi domnevnega nespoštovanja zaščitnih ukrepov doletela anonimna prijava na inšpekcijo.