Nov črni mejnik za Indijo, v Španiji začeli cepiti tudi na podeželju

Zaradi strmega porasta okužb bolnišnice ponekod na jugu in vzhodu Indije delujejo na robu zmogljivosti, saj primanjkuje postelj in kisika. Več zveznih držav, med njimi Tamil Nadu in Kerala, pa je razglasilo novo zaprtje javnega življenja, da bi prekinili verigo okužb.

V Španiji pa so začeli cepiti tudi na podeželju. Medtem ko se več tisoče ljudi na dan zgrne v zdravstvene klinike in na druga mesta za cepljenje po vsej Španiji, pa zdravstveni delavci po vsej državi navijajo za cepljenje nekaterih tistih, ki so najbolj ranljivi za koronavirus, poroča AP News.

Tamkajšnje socialne službe menijo, da več kot milijon Špancev potrebuje pomoč pri oskrbi na domu. Številni med njimi pa se ne morejo odzvati na klice, da so prišli na vrsto za cepljenje. Zdravstveni delavci tako v ročnih hladilnikih nosijo cepiva od doma do doma ter cepijo ljudi. Od prvega postanka se sprehodijo do drugih domov in se prepričajo, da se izognejo sunkom, ki bi jih avtomobil lahko posnel.

Španija si je zastavila cilj, da do konca avgusta cepi 70 odstotkov odrasle populacije oz. približno 33 milijonov ljudi. Po zmanjšanju zamud pri dobavi cepiv je Španija pospešila prizadevanja za cepljenje in do zdaj z enim odmerkom cepila skoraj 13 milijonov ljudi. Vladna prioriteta so starejši in najbolj ranljivi. Cepili pa so tudi že 95 odstotkov ljudi, ki so starejši od 80 let.