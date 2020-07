Nov dnevni rekord okužb z novim koronavirusom po svetu in največ mrtvih v enem dnevu po 10. maju

WHO je tako v soboto prvič zabeležila več kot četrt milijona novih okužb v enem dnevu. Prejšnji dnevni rekord je bil v petek, ko so po podatkih WHO po svetu potrdili več kot 237.000 okužb.

Skupno je število okužb z novim koronavirusom po podatkih ameriške Univerze Johnsa Hopkinsa v soboto preseglo 14 milijonov, za covidom-19 pa je doslej umrlo več kot 600.000 ljudi.

Največji porast okužb so tako v petek kot v soboto potrdili v ZDA, Braziliji, Indiji in Južni Afriki.

V ZDA je trenutno najhuje v zvezdnih državah na jugu, kjer so v začetku pandemije oklevali z uvajanjem ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Največje žarišče v ZDA je zdaj Florida, kjer so v soboto potrdili več kot 10.000 novih okužb, za covidom-19 pa je umrlo več kot 90 ljudi.

Znaki umirjanja razmer v Braziliji?

Tudi v Braziliji, najhuje prizadeti državi v Južni Ameriki, število okuženih še naprej narašča, a po ocenah WHO od tega tedna ne več tako hitro kot doslej.

Po drugi strani strokovnjaki opozarjajo, da je Indija, ki je po številu prebivalcev druga največja država na svetu, še daleč od vrhunca epidemije. V soboto so tam potrdili skoraj 35.000 novih primerov okužbe, 671 ljudi pa je podleglo covidu-19.

V zadnjem dnevu so po podatkih WHO zabeležili 7360 smrtnih žrtev covida-19. To je največ po 10. maju. V juliju je covid-19 praviloma dnevno zahteval manj kot 5000 življenj.