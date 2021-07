Nov izbruh koronavirusa na Kitajskem najhujši po Vuhanu

Po družbenih omrežjih so zaokrožile fotografije in posnetki izjemno dolgih čakalnih vrst za testiranje, oblasti pa so jih pozvale, naj, medtem ko čakajo nosijo maske, stojijo en meter narazen in se izogibajo pogovoru.

Vladni uradniki pojasnjujejo, da za okužbami stoji zelo nalezljiva delta različica virusa, in dodali, da se je virus dodatno razširil zaradi velike gneče na letališču. Ding Šie, zdravstveni uradnik v Nandžingu, je novinarjem dejal, da so bili primeri povezani s čistilkami, ki so delale na letu iz Rusije. Po poročanju kitajskih medijev čistilke niso upoštevale strogih higienskih ukrepov. Višji disciplinski organ Komunistične partije je upravi letališča očital, da ima "težave, kot sta pomanjkanje nadzora in nestrokovno vodenje".

Testiranje je pokazalo, da se je virus zdaj razširil na najmanj 13 mest, vključno s Čengdujem in prestolnico Peking. Vendar pa strokovnjaki, ki jih navaja Global Times, menijo, da je izbruh še v zgodnji fazi in ga je mogoče nadzorovati. Lokalni uradniki v Nandžingu so povedali, da je sedem okuženih v kritičnem stanju.