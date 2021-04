Nov mejnik: S prvim odmerkom v Sloveniji cepljenih več kot 400.000 ljudi

Trenutno se v Sloveniji uporabljajo tri cepiva proti covidu-19, to so cepivo Pfizerja in BioNTecha, Moderne in AstraZenece. En odmerek cepiva Pfizerja je doslej prejelo 240.213 ljudi, dva odmerka pa 157.611. En odmerek cepiva Moderne, ki v državo prihaja v skromnejših pošiljkah, je doslej prejelo 42.493 prebivalcev, dva pa 15.908. Z enim odmerkom cepiva AstraZenece pa se je doslej cepilo 123.143 prebivalcev Slovenije, z dvema 394. Drugi odmerek tega cepiva namreč sledi 12 tednov po prvem.

Med statističnimi regijami po precepljenosti vodi goriška, kjer je s prvim odmerkom precepljenih že skoraj 23 odstotkov prebivalstva. Več kot petina prebivalcev je z enim odmerkom precepljena še v Zasavju in na Koroškem. Najmanjša precepljenost z enim odmerkom je v Posavju, Podravju in obalno-kraški regija. Tam je delež precepljenih z enim odmerkom okoli 18-odstoten.

Cepilne centre obiskujejo zdravstveni inšpektorji

Po starosti so mejo 60-odstotne precepljenosti (z enim odmerkom) presegli v starostnih skupinah od 70 do 74 let in od 80 do 84 let. Z enim odmerkom je cepljenih 59 odstotkov ljudi, starih od 75 do 79 let, ter 58 odstotkov ljudi, starih od 85 do 89 let. Med ljudmi starimi od 60 do 64 let, jih je z enim odmerkom cepljenih 36 odstotkov, med ljudmi, starimi od 65 do 69 let, pa 47 odstotkov.

Največji delež precepljenih je v občini Osilnica, kjer je s prvim odmerkom cepljenih 38 odstotkov prebivalstva. V občini Kostel je s prvim odmerkom cepljenih 25,3 odstotka ljudi, v Kočevju pa 29,2 odstotka.

Cepilne centre redno obiskujejo zdravstveni inšpektorji, da bi ugotovili, ali cepljenje poteka v skladu s strategijo cepljenja. Iz Zdravstvenega doma Kočevje so sporočili, da so jih inšpektorji zato obiskali že devetkrat, od tega se je osem nadzorov zaključilo brez ugotovljenih neskladij, 10. marca pa so dobili pisno opozorilo, ker da so s cepivom AstraZenece cepili tudi starejše od 64 let.