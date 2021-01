Pritisk na bolnišnice se bo zaradi cepljenja zmanjšal čez kakšen mesec

Nov model, ki so ga pripravili na IJS, kaže, da dokler ne bo precepljenih (in imunih) vsaj 10 % populacije (+200.000 ljudi), vpliv cepljenja na dinamiko epidemije skoraj ne bo opazen, saj takšna precepljenost pomeni le za 10 odstotkov manjši R kot sicer (npr. 1,1 namesto 1,2). Zato je kljub pričetku cepljenja zelo pomembno, da upoštevamo in izvajamo ukrepe, ki preprečujejo širjenje novega koronavirusa, saj lahko v nasprotnem primeru znova sprožimo eksponentno rast epidemije.

"Šele ko bo precepljenih (in imunih) vsaj nekaj 10 odstotkov populacije, bo vpliv precepljenosti zadosten, da bo možno v primeru ugodne epidemiološke slike ukrepe opazneje sproščati. Se bo pa zaradi cepljenja predvidoma že čez kakšen mesec (okvirna vsota časa od cepljenja s prvim odmerkom do razvoja delne imunosti ter časa od okužbe do sprejema v bolnišnico) začel opazno zmanjševati pritisk na bolnišnice, če bomo z ustreznim obnašanjem poskrbeli, da epidemija ne bo rastla, saj se najprej cepi rizično populacijo," so zapisali na IJS.

Ker je epidemija pri nas tako obsežna (na teden je po ocenah okoli 40.000 na novo okuženih), trenutno prekuževanje poteka veliko hitreje kot cepljenje, pri katerem sta potrebna dva odmerka. To s stališča zdravstvenih posledic ni primerljivo, saj okuženi zbolijo, cepljeni pa ne. Poleg tega se v začetni fazi cepi rizično populacijo, medtem ko se okužbe širijo po celotni populaciji.