Nov način testiranja prepozna koronavirusne različice

Testi protiteles, ki so trenutno na voljo, so manj točni in ne razlikujejo med različicami novega koronavirusa. Z novimi testi pa lahko ocenjujejo, katera različica virusa trenutno prevladuje na določenem območju. To velja tudi za različici alfa in delta, ki sta se prvič pojavili v Angliji in Indiji.

Po oceni znanstvenikov z univerze v škotskem Aberdeenu bi lahko novi test dramatično spremenil pot iz pandemije. Testi lahko namreč ocenijo tudi dolgotrajno imunost posameznika in pokažejo, ali je imunost posledica cepljenja ali prebolele bolezni. Tako je mogoče oceniti, kako dolgo traja imunost po cepljenju in kakšna je učinkovitost cepiv proti novim različicam.

Teste so razvili na Univerzi v Aberdeenu v sodelovanju z biotehnološko skupino Vertebrate Antibodies in zdravstvenim uradom NHS Grampian.

"Točni testi protiteles bodo vse pomembnejši pri upravljanju pandemije," je povedala profesorica Mirela Delibegovic, ki je vodila projekt.

Opozorila je, da so nove, bolj nalezljive različice že sedaj negativno vplivale na učinkovitost cepljenja in splošno imunost, obstoječi testi protiteles pa so vse manj natančni, zato je bil po njenem čas za nov pristop in razvoj testov, ki lahko zaznajo nove različice.

Trenutno se z angleškim zdravstvenim sistemom NHS dogovarjajo o širši uporabi teh testov.

Testi uporabljajo inovativno tehnologijo protiteles, znano pod imenom EpitoGen. V teste pa so vključili tudi umetno inteligenco, s katero prepoznavajo posebne elemente oz. žarišča virusa, ki spodbudijo imunski sistem. Znanstveniki so lahko nato razvili nov način prikaza elementov virusa, to pa poveča zmogljivost testa, saj so vključeni le pomembnejši elementi virusa.

Platformo EpitoGen lahko sicer uporabijo tudi za razvoj visokoobčutljivih diagnostičnih testov za nalezljive in avtoimunske bolezni, na primer za sladkorno bolezen tipa 1.