Nov odlok: v šolah strožje glede mask, lokali odprti le še do 22.30

Za učence od 7. razreda osnovne šole dalje in dijake srednjih šol so maske odslej obvezne tudi med poukom.

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z novim koronavirusom, ki zapoveduje nošenje mask v javnih zaprtih prostorih, če ni mogoče zagotavljati medosebne razdalje najmanj dveh metrov, pa tudi na prostem, je sicer začel veljati v soboto. Današnji dan prinaša spremembe tudi za nekatere šolarje in učitelje, pri čemer pa je vlada očitno prisluhnila nekaterim opozorilom šolnikov.

Med izjeme pri nošenju mask v zaprtih prostorih je namreč poleg otrok v vzgojno-izobraževalnih programih do vključno 6. razreda kljub sprva drugačnim napovedim uvrstila tudi vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev pri opravljanju neposrednega dela z otroki. Za učitelje do vključno 6. razreda osnovne šole pa maske ne bodo obvezne pri izobraževalni dejavnosti, če bodo lahko zagotavljali vsaj dva metra medosebne razdalje.

Učencem od 7. razreda osnovne šole dalje in dijakom srednjih šol mask ne bo treba nositi, če bo v razredih možno zagotoviti vsaj 1,5 metra razdalje. Šolniki so sicer opozorili, da zagotavljanje takšne razdalje ob polnih razredih glede na velikost učilnic med učenci in dijaki marsikje ni mogoče.

Izjeme veljajo tudi za organizirano športno vadbo in komunikacijo z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami.

Od danes velja tudi sprememba odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, po kateri je opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskih in nastanitvenih obratih dovoljeno le od 6. ure do 22.30. Še naprej pa ostajajo zaprti nočni klubi in diskoteke.