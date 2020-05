Nov petek, novi protesti na kolesih: zbiranje podpisov za odstop vlade

Protestnike naj bi ob desetih zvečer nagovoril tudi raper Zlatko. Proteste sicer organizira več iniciativ, ki so h kolesarjenju vabile prek družbenih omrežij. Na Facebook skupini Protest z balkonov opozarjajo, da vlada Janeza Janše pod krinko boja proti novemu koronavirusu uvaja izredne razmere in vsakodnevno krati svoboščine ljudi. Ena za drugo pa da se vrstijo sporne poteze oblasti. Protest so sprva izražali z balkonov, aprila pa so prvič sedli na kolesa.

Danes so se že precej pred začetkom protesta, ki je bil najavljen za 19. uro, začeli zbirati na Trgu republike, kjer so pred DZ na tla med drugim zapisali Naša last, sicer pa s kolesi krožijo po mestu. Policija je nekatere dele mesta zaprla za promet, ponekod pa promet usmerja. V znak protesta zvonijo s kolesarskimi zvončki in hupajo. Množici na kolesih, ki se je odpravila po Slovenski cesti in nadaljevala po Aškerčevi in Prešernovi ter naprej okoli središča mesta, so se nekateri pridružili tudi na skirojih, rolerjih ali peš.

Nekateri protestniki, povezani v skupino Mladi za podnebno pravičnost, so v okviru današnjega protesta napovedali tudi kolesarski krog do sedeža ministrstva za okolje. Nezadovoljni so z aktualno okoljsko politiko, ki po njihovem mnenju izključuje civilno družbo iz postopkov, ki imajo vpliv na okolje in naravo, podaljšuje za naravo uničujoče spremembe gradbene zakonodaje in brezbrižno postavlja zasebne kapitalske interese pred dobrobit ljudi in zdravo življenjsko okolje. Med drugim nasprotujejo načrtovanemu prenosu po njihovem mnenju spornih okoljskih in gradbenih določb drugega protikoronskega zakona v zakone s področja varstva okolja in urejanja prostora.