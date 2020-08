Nov predlog: v določenih primerih 100-odstotno nadomestilo za karanteno?

"Ker se je področje nadomestil za karanteno pod to vlado flikalo z interventnimi zakoni, se je že konec maja zgodilo, da so se ljudje znašli brez polovice plače. To so medicinske sestre, ki so dobile okužene v ambulanto, to so učitelji, ki so imeli v razredu okužene otroke. In preden je v veljavo stopil naslednji zakon, smo že imeli 6000 ljudi, ki so ostali brez polovice plače," je kritičen poslanec Levice Miha Kordiš.

"To pomeni, da je ljudem brez njihove krive, zgolj zaradi malomarnosti države, grozil zdrs v revščino - in jim grozi znova," je opozoril.

Predlog zakona so tako pred nadaljnjo obravnavo na odboru za delo, ki bo v sredo, dopolnili z dodatnim amandmajem. Z njim predlagajo, da nadomestilo za odrejeno karanteno znaša 100 odstotkov, če je delavcu odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo, ki se je zgodil na delovnem mestu, in 80 odstotkov za vse ostale delavce.

Prav tako se zavzemajo, da se 100-odstotno nadomestilo zagotovi v primerih, ko je javnim uslužbencem odrejena t.i. preventivna izolacija. Gre za primere, ko javni uslužbenci po navodilu delodajalca ne delajo, in tako predstavljajo rezervo v primeru okužbe njihovih sodelavcev. Na novo predlagajo, da so do nadomestila upravičeni starši in skrbniki otrok, in sicer takrat, ko je karantena odrejena otrokom.

Zakon bi Levica dopolnila tudi z določbo, da do konca letošnjega leta sredstva za izplačilo nadomestil Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije zagotavlja proračun. "To je smiselno, še posebej z vidika, da se je zavod zaradi krize koronavirusa znašel v finančni stiski," so utemeljili predlog.