Nov prikazovalnik podatkov o cepljenju: dva odmerka AstraZenece prejelo zgolj 176 oseb

Poleg absolutnega števila cepljenih oseb (z enim in dvema odmerkoma) je med drugim tako moč preveriti podatke glede cepljenja na ravni celotne države ali po posameznih statističnih regijah. Prikazani so deleži cepljenih oseb po starostnih razredih, pa glede na spol. Razdelano je število apliciranih odmerkov cepiv glede na proizvajalca in število doslej prejetih in porabljenih odmerkov cepiva po datumu dobave.

In kateri podatki izstopajo?

Z dvema odmerkoma cepiva je bilo v Sloveniji doslej cepljenih 110.323 oseb, kar predstavlja 5,3-odstotno precepljenost. Od zastavljenega cilja 60 odstotkov smo tako še zelo daleč.

Najvišji delež cepljenih oseb (glede na število vseh prebivalcev v tej skupini) je v starostnem razredu od 80 do 84 let. Z enim odmerkom je bilo v tej skupini cepljenih 58,20 odstotka oseb, delež tistih, ki so prejeli dva odmerka, pa znaša 50,08.

Pri porazdeljenosti glede na statistične regije gre najbolje Goriški in Koroški. Prva vodi v v prejetih dveh odmerkih (delež prebivalcev, ki so prejeli oba, znaša 6,44), druga pa kar zadeva en apliciran odmerek cepiva proti covidu-19 (prejelo ga je 11,76 odstotka prebivalcev). Najslabši sta v tem oziru Jugovzhodna Slovenija (dva odmerka cepiva je prejelo 4,46 odstotka prebivalstva) in Primorsko-notranjska regija (en odmerek 8,77 odstotka).

Kar se tiče porazdelitve odmerkov cepiva glede na spol, so, sodeč po absolutnem številu cepljenih oseb, na slabšem moški.

Morda najbolj zanimiv podatek pa je število cepljenih oseb po cepivu. Največ oseb je bilo v Sloveniji doslej cepljenih s cepivom proizvajalca Pfizer-BioNTech – oba odmerka je prejelo 106.014 ljudi, medtem ko najslabše kaže AstraZeneci – drugi odmerek je prejelo zgolj 176 oseb.

S strani je mogoče razbrati tudi vse pošiljke cepiv, ki smo jih doslej prejeli. Od 26. decembra do 22. marca je Pfizer-BioNTech v Slovenijo v 14 pošiljkah skupno poslal 250.230 odmerkov cepiva. Na drugem mestu je 'zloglasna' AstraZeneca – od 6. februarja do 19. marca je v sedmih paketih prišlo vsega skupaj 93.600 odmerkov. Na tretjem mestu je Moderna, ki je v petih pošiljkah v natanko dveh mesecih (od 12. januarja do 12. marca) Sloveniji posredovala 28.800 cepiv. Skupno (vseh treh proizvajalcev) smo doslej tako prejeli 378.630 odmerkov cepiva proti covidu-19, 321.330 smo jih tudi že porabili.