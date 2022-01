Nov rekord: v torek potrdili kar 7420 novih okužb

Po tem, ko smo že včeraj poročali o rekordnem številu dnevnih okužb z novim koronavirusom, smo danes dosegli nov neslavni rekord. Pristojni so ob 14.814 izvedenih PCR-testih potrdili 7420 novih okužb s covidom-19. S tem smo zabeležili kar 2256 okužb več, kot dan pred tem. Da bodo okužbe znova rekordne je sicer že pred uradnimi podatki nakazovalo visoko število izdanih TAN-kod. Teh je bilo 6809.

V ponedeljek smo prvič po začetku epidemije v Sloveniji presegli 5000 dnevnih okužb, a moramo le dan kasneje poročati o novem rekordu. Pristojni so namreč v torek izvedli 14.814 PCR-testiranj in 84.322 hitrih antigenskih testov, ki jih nato potrjujejo še z zanesljivejšimi PCR-testi. Ob tem so zabeležili kar 7420 dnevnih okužb z novim koronavirusom.

icon-expand Novo rekordno število okuženih? FOTO: Shutterstock

Zaradi velikega porasta okužb v zadnjem obdobju pristojni prebivalce še glasneje pozivajo k cepljenju proti covidu-19, saj je to najboljša rešitev za zaščito pred virusom in omejevanje njegovega širjenja. Ministrstvo za zdravje je že za ta teden napovedalo tudi nove dneve cepljenja. V cepilnih centrih po državi se intenzivno pripravljajo na novo cepilno akcijo, ki se bo začela jutri, trajala pa bo do 15. januarja.

V tem času se ne bo treba naročati na cepljenje. To bo organizirano v covidnih bolnišnicah in cepilnih centrih, na terenu pa bodo tudi mobilne enote. Cepiti se bo mogoče od 8. ure zjutraj do 20. ure zvečer. Vodstva zdravstvenih zavodov zaradi hitrega širjenja nove različice omikron k cepljenju pozivajo vse še necepljene prebivalce, pa tudi tiste, ki potrebujejo poživitveni odmerek. Kot poudarjajo pristojni, namreč večina hospitaliziranih covidnih bolnikov in bolnikov na intenzivnih oddelkih ni cepljena proti covidu-19. V bolnišnicah se je glede na včeraj objavljene vladne podatke zdravilo 553 covidnih bolnikov, kar je 19 bolnikov manj kot dan pred tem. 160 bolnikov medtem potrebuje intenzivno terapijo, trije bolniki več kot dan prej.