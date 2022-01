Nov rekord: neuradno včeraj več kot 7000 novih okužb

V ponedeljek smo prvič po začetku epidemije v Sloveniji presegli 5000 dnevnih okužb. Danes naj bi se to število dvignilo celo nad 7000.

Kot je razvidno iz statističnih podatkov aplikacije #OstaniZdrav, je bilo v torek izdanih kar 6809 TAN-kod. Gre za 10-mestno število, ki ga uporabnik po potrditvi okužbe z novim koronavirusom prejme od Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) oz. epidemiologa. Z vnosom kode v aplikacijo nato obvesti tiste uporabnike, ki so bili v preteklih 14 dneh v tesnem stiku z njim.

Zaradi velikega porasta okužb v zadnjem obdobju pristojni prebivalce še glasneje pozivajo k cepljenju proti covidu-19, saj je to najboljša rešitev za zaščito pred virusom in omejevanje njegovega širjenja. Ministrstvo za zdravje je že za ta teden napovedalo tudi nove dneve cepljenja. V cepilnih centrih po državi se intenzivno pripravljajo na novo cepilno akcijo, ki se bo začela jutri, trajala pa bo do 15. januarja.