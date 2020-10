Nov sestanek vlade in stroke, sprejetja novih ukrepov ni pričakovati

Zadovoljen je, da so ljudje ukrepe vzeli pozitivno in se jih vse bolj držijo: " Praktično ne srečaš več človeka, ki ne bi imel maske, pa če hodi ali se vozi na kolesu. To kaže, da ljudje razumejo, da je treba naraščanje okužb zaustaviti in zmanjšati, ker zdravstvo enostavno ne zmore ," je povedal v oddaji 24UR.

V soboto pa so v devetih rdečih regijah začeli veljati strožji ukrepi.Prepovedano je opravljati gostinsko dejavnost v lokalih ter ponujati storitve v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih. V frizerskih in kozmetičnih salonih je lahko le ena stranka naenkrat. Maske so obvezne tudi na prostem, gibanje zunaj regije je omejeno, razen v primeru 11 izjem. Med slednjimi so prihod in odhod na delo, izvajanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, zagotavljanje storitev za zavarovanje zdravja in premoženja, varstvo ali nega družinskega člana, dostop do lekarn ter zdravstvenih storitev in bolnišnic.