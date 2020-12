Štrukelj o novem sevu koronavirusa: Ne bojmo se preveč mutacij, so običajne

Ker se nova mutacija pojavlja predvsem v Veliki Britaniji, je večina evropskih držav, kar se tiče potovanj in transporta, Otok že uvrstila na rdečo listo. Nemčija, Francija in Italija so lete iz Velike Britanije ukinile, Irska jih je prepovedala za (najmanj) 48 ur, Nizozemska pa je napovedala, da bodo leti iz Velike Britanije prepovedani najmanj do 1. januarja. Železniški promet v Evrotunelu je ustavljen, začasno se ukinja del tovornega prometa, omejitve veljajo tudi pri vožnji trajektov. Za prepoved letov iz Velike Britanije se je odločila tudi Kanada.

In kako to, da se nov sev koronavirusa tako hitro širi? V roku nekaj mesecev je namreč najnovejša mutacija od poprej praktično neobstoječe prešla do najbolj razširjene oblike virusa v nekaterih predelih Anglije. Britanski strokovnjaki in člani tamkajšnje vladne svetovalne skupine za covid-19 so mnenja, da se nov sev prenaša hitreje oziroma je precej bolj nalezljiv, kot druge oblike. A tudi tukaj je treba poudariti, da so raziskave še v zgodnji fazi, ogromno je negotovosti, seznam neodgovorjenih vprašanj pa še precej dolg. Virusi se sicer spreminjajo in mutirajo ves čas, pomembno pa je, da stroka ostaja osredotočena na te spremembe in 'vedenje', pravi James Gallagher, novinar britanskega BBC, ki pokriva področje zdravstva in znanosti.

Zakaj je ravno ta mutacija skrb vzbujajoča?

Pri novem koronavirusnem sevu so se združile oziroma nekako 'poklopile' tri stvari, ki pritegnejo pozornost: hitro nadomešča druge različice virusa, ima mutacije na delcih virusa, ki so najverjetneje izrazitega pomena, hkrati pa te spremembe vplivajo tudi na povečano sposobnost virusa, da okuži celice. Prav slednjo lastnost - torej večjo virulentnost (kar pomeni, da je virus bolj nalezljiv), so znanstveniki že potrdili v laboratorijih. In vse te tri komponente pripomorejo k temu, da se virus precej hitreje in enostavneje širi.