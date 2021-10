Nov zdrs vlade in NIJZ. V soboto je se cepilo več kot sto ljudi

Po podatkih NIJZ, vlade in premierja se ni v soboto cepil nihče, a ta informacija ne drži. Že samo v Zdravstvenem domu Trebnje so v soboto proti covidu-19 cepili 105 oseb. Na NIJZ pojasnjujejo, da občasno prihaja do zamika pri objavi podatkov, kar je znano že dalj časa. Danes podatki kažejo, da se je v soboto cepilo 114 oseb. A kljub zavedanju, da bi se lahko podatki še spremenili, se zdi, da je premier zgrabil priložnost in za nizko precepljenost okrivil opozicijo, sodišča in medije.

Predsednik vlade Janez Janša je v nedeljo ob vladne podatke zapisal, da se ni dan prej proti covidu-19 v Sloveniji cepil nihče. "Kljub temu da imamo samo 53-odstotno precepljenost prebivalstva in zdravstveni sistem na robu zmogljivosti," je dodal. Hkrati je krivdo za nizko precepljenost in neuspeh cepilnih programov brez zadržkov pripisal opoziciji, ustavnemu in vrhovnemu sodišču, informacijski pooblaščenki, medijem in delu prebivalstva. Kmalu po objavi podatkov, ki jih je sporočil tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), da ni bila 23. oktobra cepljena nobena oseba, se je na nas obrnilo več bralcev. Zatrdili so, da so se cepili prav na soboto, številni so priložili tudi fotografije svojih potrdil o cepljenju in dodali, da niso bili edini v vrsti pred cepilnimi centri. Cepljenja naj bi med drugim potekala v ZD Trebnje, Aleji, CityParku in Medicinskem centru Ljubljana. Vsem smo tudi poslali vprašanja.

icon-expand Cepljenje FOTO: Shutterstock

"V soboto smo 105 oseb cepili proti covidu-19 in sedem oseb proti gripi," so nam potrdili na ZD Trebnje. Kot pravijo, podatke takoj ob cepljenju vnesejo v sistem CRPP. "Verjetno pa program potrebuje nekaj časa, da se podatki ažurirajo. Mislim, da se ažurirajo vsako noč," so zapisali. Na NIJZ odgovarjajo, da danes podatki kažejo, da se je 23. oktobra cepilo 114 oseb. "Je pa številka seveda odvisna od tega, kdaj cepilni centri vnesejo podatke, ti podatki se lahko torej še spremenijo (vnos novih, popravki že vnesenih)," pravijo in pojasnjujejo, da imajo izvajalci cepljenja za vnos podatkov na voljo 48 ur, podatki na interaktivnem portalu pa se osvežujejo enkrat dnevno. "Zato občasno prihaja do zamika pri objavi podatkov," še dodajajo. Zanimivo je, da se podatek o nič cepljenih nikomur, niti NIJZ niti premierju, ni zdel nenavaden. Že znano dejstvo, da "občasno prihaja do zamika pri objavi podatkov", bi lahko bil indic, da so cepljenja v soboto vendarle potekala.