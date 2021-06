Nov zemljevid ECDC: Obalni del Hrvaške oranžen, Slovenija ostaja rdeča

Hrvaški mediji poročajo, da so podatki novega zemljevida, ki je v podporo članicam pri usklajevanju potovalnih ukrepov v Evropski uniji, odlična novica za hrvaški turizem in prihjajočo turistično sezono. Dodajajo, da je omenjeni zemljevid velja za najpomembnejšega pokazatelja varnosti določene destinacije in na najnovejšem zemljevidu ECDC obalni del hrvaške ni več "v rdečih številkah". Tam je 14-dnevna pojavnost novih okužb na 100.000 prebivalcev znašala 139,84.