Nov zemljevid ECDC: Slovenija ostaja zelena, hrvaška obala oranžna

Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je popoldne objavil nov zemljevid evropskih držav z aktualnimi epidemiološkimi podatki. Slovenija ob ugodni epidemiološki sliki ostaja zelena, enako tudi njene sosede Avstrija, Italija in Madžarska. Hrvaška obala, ki je bila pretekli teden še zelena, pa je zdaj oranžna.

Oranžni so deli Švedske, Norveške, Finske, Danske, Belgije, Francije in Irska. Nizozemska je rdeča, enako tudi Španija in Portugalska. Deli Španije, med drugim Katalonija, so obarvani temnordeče. Ravno iz Katalonije, kjer se soočajo s širjenjem bolj nalezljive delta različice, so se pred dnevi z maturantskega izleta vrnili slovenski dijaki.

Po zadnjih podatkih je bilo med dolenjskimi maturanti, ki so se vrnili z izleta v Španiji, potrjenih 122 okužb, med gorenjskimi pa 32. Skupno je bilo tako z maturantskega izleta v Španiji prinesenih 154 okužb, ob tem pa še 51 sekundarnih okužb (49 med dolenjsko in dve med gorenjsko skupino maturantov).