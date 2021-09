Nov zemljevid ECDC: zahodna Slovenija temno rdeča

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je 14-dnevna incidenca za celotno Slovenijo v sredo znašala 562. ECDC sicer pri pripravi zemljevida uporablja podatke, ki mu jih države pošljejo do torka opolnoči.

Zahodna polovica Slovenije je sicer ena redkih regij v Evropi, ki so označene s temno rdečo barvo. Med njimi so še skrajni jugovzhod Francije, severna polovica Irske in del Norveške.

Rdeče, kar pomeni nekoliko boljše epidemiološke razmere kot v temno rdečih regijah, so med drugim celotna Hrvaška, Bolgarija, Romunija in Grčija, baltske države ter večina Nemčije in Španije. Oranžne so Slovaška, Švedska ter večina Italije in Finske. Poljska, Češka in skoraj vsa Madžarska pa so obarvane z zeleno barvo, kar pomeni najboljše epidemiološke razmere.