Nova aplikacija za poenostavljen in bolj transparenten potek cepljenja

Od naročenih 800 ljudi jih je na cepljenje v kranjsko vojašnico danes prišlo 620. Večina si je premislila, ker so cepili s cepivom AstraZenece. Da pomisleke razumejo, pravi direktorica zdravstvenega doma Kranj Lili Gantar Žura, a je tudi pri njih statistika še vedno na strani cepiva. ''Cepili smo približno 3.500 ljudi s tem cepivom, pa do sedaj nismo imeli kakšnih resnih ali teh stranskih učinkov, ki jih omenjajo,''pravi.Na srečo se v Kranju še ni zgodilo, da bi kak odmerek morali zavreči. Sicer se Gorenjska lahko pohvali s četrtim mestom po deležu cepljenih med regijami. Najbolje kaže v Zasavju, kjer je cepljenih okoli 17 odstotkov, najmanj oziroma slabih 12 odstotkov pa je cepljenih na Obali in Krasu.

''Prav mogoče smo zato bolj uspešni, ker smo se tako kot Kočevje znašli in takoj razvili svojo aplikacijo za prijavo, poleg tega smo nekako animirali našo programsko hišo,'' ocenjuje Gantar Žurova. Še vedno pa je med regijami precej razlik, saj ponekod že cepijo mlajše, drugod niso prišli na vrsto niti najbolj ogroženi. Te razlike bo poleg zdravstvenih inšpektorjev vlada poskušala zmanjšati tudi s pomočjo posebne cepilne aplikacije. "Dejstvo je, da želimo s to aplikacijo narediti ta proces cepljenja transparenten, po drugi strani pa z njo povečati tudi učinkovitost," je povedal zdravstveni minister Janez Poklukar,ki tudi napoveduje, da bo aplikacija zaživela prihodnji teden. Delo bo olajšala tudi tistim cepilnim mestom, ki lastne platforme še niso razvili. Aplikacija bo tudi povezana z drugimi sistemi, se pravi s sistemom eRCO, kjer se zdaj beleži cepljenje, je še pojasnil Poklukar. Dolgoročno pa je cilj, da bi v zdravstvu aplikacijo lahko uporabljali tudi po epidemiji. Vlada sicer namerava do konca aprila pripraviti še aplikacijo cepljenja za splošno javnost.