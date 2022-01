Naložiti si bo treba novo aplikacijo za preverjanje covidnih potrdil

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je sporočil, da je na voljo nova aplikacija za preverjanje evropskih digitalnih covidnih potrdil. Namenjena je kontrolorjem potrdil, aplikacija pa omogoča optični zajem QR-kode potrdila in preverjanje veljavnosti podatkov, shranjenih v njem. Objavili so tudi povezave, po katerih si jo lahko uporabniki namestijo. Priporočajo, da to storijo čim prej, saj bo stara aplikacija delovala še do 1. februarja, nato pa stopijo v veljavo nova pravila za veljavnost covidnega potrdila, katerega veljavnost je vlada omejila na 270 dni. Pred nameščanjem nove mobilne aplikacije morajo uporabniki staro aplikacijo odstraniti.

icon-expand Aplikacija za preverjanje potrdil je namenjena gostincem, prodajalcem, hotelirjem ... FOTO: Bobo

Aplikacija prikaže podatek o veljavnosti potrdila brez razkrivanja zdravstvenih podatkov, osebno ime (ime in priimek) ter letnico rojstva osebe, ki ji potrdilo pripada. Aplikacija prikazuje tudi lokalna števca pozitivnih in negativnih izidov preverjanj veljavnosti potrdi, ki ju je možno ponastaviti, je pojasnjeno na portalu eZdravje, na katerem so objavljena kratka navodila za preverjanje potrdil.

Veljavnost potrdila je odvisna od tega,

– ali je izdajatelj potrdila evropskega digitalnega potrdila veljaven in na seznamu veljavnih izdajateljev potrdil ter je potrdilo pristno;

– ali je vsebina potrdila veljavna v skladu s pravili PCT za Slovenijo. Aplikacija podpira tudi preverjanje veljavnosti potrdila v skladu s pravili PC, je zapisano. Status preverjanega potrdila se pokaže z eno od dveh barv: rdečo (neveljavno) ali zeleno (veljavno).

Med tehničnimi zahtevami je navedeno, da je aplikacija trenutno podprta na napravah s sistemoma iOS 12.1 in Android 8.0.0 ali novejšim. Aplikacija zahteva dostop do kamere naprave za zajem QR-kod potrdil in dostop do interneta za pridobitev oz. posodobitev javnih podpisnih ključev, pravil PCT in podatka o podprtosti različice aplikacije. Če aplikacija kode QR ne more prebrati, je treba potrdilo preveriti brez uporabe aplikacije in skladno z veljavno zakonsko podlago, je še zapisano v navodilih. Stara aplikacija bo še vedno delovala do 1. februarja, po tem datumu pa bo pridobivanje novih poslovnih pravil onemogočeno, opozarja NIJZ.

icon-expand Covidno potrdilo je veljavno po vsej EU. FOTO: Dreamstime

Potrdilo za dokazovanje cepljenja, prebolelosti ali negativnega izvida testa Evropsko digitalno covidno potrdilo (EU DCP) je enotno evropsko splošno veljavno covidno PCT-potrdilo o prebolelosti, cepljenosti ali testiranju, katerega namen je lajšanje varnega prostega gibanja državljanov po Evropski uniji. Veljavno je v vseh državah članicah EU in je na voljo tako v papiratni različici kot v digitalni obliki. V Sloveniji omenjeno potrdilo izdaja NIJZ na podlagi podatkov, vnesenih v Centralni register podatkov o pacientih. Začetne težave z aplikacijo Aplikacija za preverjanje evropskega digitalnega covidnega potrdila je v Sloveniji prvič postala na voljo konec julija lani. Namenjena je bila organizatorjem kulturnih in športnih prireditev in javnih shodov ter gostincem in ponudnikom nastanitev, ki morajo v skladu z vladnimi odloki preverjati izpolnjevanje PCT-pogojev (preboleli, cepljeni, testirani) udeležencev prireditev in gostov. Nabor tistih, ki morajo preverjati izpolnjevanje pogoja, se je nato še razširil, denimo na prodajalce in bencinske servise. Aplikacija je sprva sicer naletela na kar nekaj kritik, saj se je izkazalo, da lahko kdor koli skenira QR-kodo nekoga drugega in jo doda v svoj telefon.

Zapletlo se je tudi z zagotavljanjem anonimnosti osebnih podatkov. Čeprav so pristojni zatrjevali, da aplikacija ne bo razkrivala nobenih osebnih podatkov, temveč le dejstvo, ali posameznik izpolnjuje PCT-pogoj, se je namreč izkazalo, da se pri branju QR-kode evropskega digitalnega covidnega potrdila prikažejo ime in priimek ter datum rojstva, hkrati pa je bilo vidno tudi, ali je oseba prebolela covid-19 oziroma bila proti njemu cepljena ali pa ima veljaven negativni test na novi koronavirus. Na NIJZ so nato razvili novo aplikacijo, ki je bila anonimizirana in je pokazala le, ali posameznik izpolnjuje PCT-pogoj ali ne. Nato pa so strokovnjaki opozoril, da takšna aplikacija odpira možnost zlorab. Ob tem je informacijska pooblaščenka opozorila, da so organi EU večkrat poudarili, da velja pravna podlaga za uporabo evropskih covidnih potrdil le za prehajanja meje. Če bi države članice ta potrdila želele uporabljati tudi za druge namene, pa morajo sprejeti ustrezno nacionalno zakonodajo, ki bi to dopuščala, je pojasnila in dodala, da v Sloveniji tak zakon ni bil sprejet.