Za slovenske državljane prestopanje meje sproščeno

Kot je dejala, ostaja nespremenjeno sledeče – prestopanje je možno oziroma dovoljeno izključno na mejnih prehodih za meddržavni promet, ki so odprti na meji s Hrvaško in na kontrolnih točkah, ki so določene in objavljene v odloku, na notranjih mejah z Madžarsko, Italijo in Avstrijo.

Nova kontrolna točka

Na meji z Italijo je dodana nova kontrolna točka, kjer je omogočen prestop meje dnevnim migrantom in tistim, ki imajo na eni ali drugi strani meje svoje zemljišče. To je kontrolna točka Gorjansko ‒ San Pelagiona na območju PU Koper. Policija bo na tej kontrolni točki občasno izvajala nadzor nad spoštovanjem določil odloka in preverjala ali na kontrolni točki državno mejo prehajajo le osebe, ki jim je prestop meje dovoljen.

Za državljane Republike Slovenije je prehajanje meje popolnoma sproščeno, pod pogojem, da so zdravi. Glede drugih državljanov EU pa je njihovo vstopanje pogojeno z epidemiološko sliko v teh državah. Na zeleni listi je trenutno zgolj Hrvaška – mejo lahko prestopajo pod pogojem, da so zdravi.