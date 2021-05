Nova napaka v Toskani: 67-letnico cepili s štirimi odmerki Pfizerjevega cepiva

Le nekaj dni po incidentu v mestu Massa tokrat o novi napaki poročajo iz Livorna. 67-letnico so zaradi napake medicinske sestre cepili s štirimi odmerki cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech. Italijanko so iz previdnosti hospitalizirali, za zdaj pa se počuti v redu, poroča italijanski časnik Corriere della Sera . "Gospa se počuti dobro, a je prestrašena. Zdaj moramo ugotoviti, zakaj se je zgodila napaka," je dejal zdravnik, pristojen za okrožje Livorna.

Podoben primer se je v Toskani zgodil le pred nekaj dnevi, in sicer v mestu Massa. Italijanski mediji so sprva poročali, da je 23-letna študentka prejela šest odmerkov Pfizerjevega cepiva, a se je nato izkazalo, da je prejala 'le' štiri. Dekle so po cepljenju odpeljali v bolnišnico na opazovanje. Po poročanju časnika Corriere della Sera je 23-letnica zaradi prevelike doze utrpela več neželenih učinkov: od podplutb, glavobola in utrujenosti do nenormalne ravni trombocitov v krvi.

O podobnih napakah so doslej že poročali iz ZDA, Avstralije, Nemčije in Izraela, v raziskavah pa so doslej preučevali vbrizganje največ štirih odmerkov cepiva Pfizer in BioNTech naenkrat. Študije so pokazale, da večji odmerek cepiva pri prostovoljcih ni povzročil posebnih težav, a je pomembno, da so zdravstveni delavci, pristojni za cepljenje, seznanjeni s pravilnim doziranjem cepiva.