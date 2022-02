Nova podrazličica omikrona potrjena v 57 državah, v Sloveniji 17 primerov

Na Inštitutu za imunologijo in mikrobiologijo (IMI) ljubljanske medicinske fakultete so v zadnji analizi vzorcev, pri katerih so med 17. in 23. januarjem potrdili okužbo z novim koronavirusom, potrdili različico omikron v 97,5 odstotka primerih. Od tega je bila velika večina podrazličice BA.1, 12 primerov pa tudi podrazličice BA.2. Na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so doslej potrdili pet primerov BA.2.

Različica omikron novega koronavirusa po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) predstavlja polovico vseh okužb z novim koronavirusom po svetu. Med tistimi, ki so okuženi z različico omikron, je 99 odstotkov genetske podrazličice BA.1.