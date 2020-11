Nova pravila: če ste v karanteni, nadomestilo plače uveljavljate s potrdilom

Ministrstvo za javno upravo in NIJZ sta pripravila nova pravila za osebe, ki morajo biti v karanteni – zaradi potrjene okužbe ali visoko tveganega stika. Po novem je za uveljavljanje nadomestila plače treba izpolniti obrazec Potrdilo o karanteni na domu, ki ga izpolni delodajalec ali oseba sama, če gre za samozaposlenega, kmeta ali družbenika. "Pomembno je, da vsi ravnamo samozaščitno, zato ponovno pozivamo vse, ki so okuženi, da nemudoma pokličejo svojega izbranega zdravnika in ostanejo doma v samoizolaciji," so ob tem zapisali na MJU.

Čas epidemije je poseben in od nas zahteva nenehne prilagoditve življenja in poslovanja. Kot pravijo na Ministrstvu za javno upravo (MJU), je eden od ključnih ukrepov za omejitev širjenja virusa SARS-CoV-2, da oseba, pri kateri je bila potrjena okužba (s testom ali na podlagi mnenja zdravnika), ostane doma. "Doma naj ostane tudi oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku z okuženo osebo," pozivajo na MJU. Če gre za zaposleno osebo, lahko delodajalec zaposlenega, ki je bil v visoko tveganem stiku, napoti na delo od doma oziroma delovne procese in prihod na delo ter z dela organizira tako, da prenos okužbe ni možen. Zaposlena oseba ali študent, ki ostane doma in ne more opravljati dela od doma oziroma drugih obveznosti, na primer zaradi študija, potrebuje dokazilo, da je ostal v karanteni na domu. Po novem je takšno dokazilo Potrdilo o karanteni na domu. S tem potrdilom lahko delodajalec ali oseba sama (samozaposleni, kmeti, družbeniki) uveljavlja nadomestilo za plačo ali druge pravice iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva.

"Postopek za pridobitev Potrdila smo poenostavili, da bi v čim večji meri razbremenili vse zdravstvene delavce, saj morajo opravljati druge nujnejše naloge," so zapisali na MJU. Obrazec za pridobitev potrdila o karanteni na domu izpolni zaposleni sam ali s pomočjo delodajalca. NIJZ mu nato na podlagi vnesenih podatkov izda potrdilo na elektronski naslov kot dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva. Ob tem dobi tudiNavodila o karanteni na domu, ki si jih lahko preberete TUKAJ. "Rešitev, ki smo jo v sodelovanju pripravili Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za javno upravo in NIJZ, je od danes na voljo državljanom ter zagotavlja pravilnost podatkov in sledljivost postopka," so zapisali na MJU.

Obrazec Potrdilo o karanteni je mogoče oddati z uporabo e-identitete ali brez. V primeru oddaje brez uporabe e-identitete posameznik vnese svojo enotno matično številko občana (EMŠO) in davčno številko ter elektronski naslov, na katerega želi prejeti potrdilo. V primeru oddaje obrazca z e-identiteto pa bo potrdilo prejel v predal Moja eUprava.