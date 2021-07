Nova projekcija IJS: delta bo postala dominantna v drugi polovici julija

Naraščanje epidemije je verjetno posledica izbruha virusa med mladimi, starimi od 15 do 24 let, ki prihajajo iz jugozahodne in posavske regije, ocenjujejo na Institutu Jožef Stefan. Ocenjeno reprodukcijsko število je okoli 1,1.

Različica delta, ki je tudi bistveno bolj prenosljiva od drugih, bo po napovedih IJS postala dominantna v drugi polovici julija (v vzorcih, pri okuževanju že teden dni prej). "Če se ne bomo do sredine avgusta dovolj precepili, se bo najkasneje takrat začel četrti val epidemije, če se ni že zdaj," so zapisali.

"Bolj, ko se bomo precepili, lažje in z manj ukrepi ga bomo obvladali," so dodali in poudarili, da je želena precepljenost starejšega prebivalstva 90-odstotna.

V prvem valu se je z novim koronavirusom okužil približno vsak 100. prebivalec, na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,2 odstotka prebivalstva, kar pomeni vsak 500. prebivalec. V drugem in tretjem valu se je do zdaj okužila približno dobra tretjina prebivalstva.