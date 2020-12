Z novo protestniško akcijo nazorno sporočili: 'Situacija je smrtno resna'

Slovenija je trenutno na prvem mestu po smrtnosti na 100.000 prebivalcev na svetu. Vsak dan zaradi posledic virusa umre za en avtobus prebivalk in prebivalcev Slovenije. V letošnjem oktobru je umrlo za 27 odstotkov več ljudi kot oktobra 2019. Tudi v vseh ostalih metrikah smo v samem svetovnem vrhu. Vsakodnevno smo priča katastrofalnim številkam obolelih in umrlih in jasno je, da trenutna vlada nima popolnoma nobene celostne strategije niti načrta, kako obvladovati zdravstveno krizo, so v napovedi protestniške akcije sporočili iz Protestne ljudske skupščine.

"Namesto, da bi se ji posvetila z vsemi silami in se obdala z zaupanja vrednimi strokovnjaki, raje nadaljuje z izrabljanjem situacije za ideološke spore, politična kadrovanja, orožarske posle, napadanje medijev in opozicije ter izvajanje protiustavne politične represije nad vsakim glasom nasprotovanja ali upora, " so navedli.

Politični interesi pred stroko

Da vedno znova prevladujejo politični interesi (posameznikov) in ne stroka, po njihovih besedah dokazuje tudi izstop prvega infektologaMaria Fafangla iz vladne strokovne skupine.

"Ta se namreč ni strinjal z nekaterimi veljavnimi ukrepi za omejitev širjenja epidemije in kljub resnosti situacije se je vlada odločila, da ignorira njegovo strokovnost in položaj, ki ga ima kot predstojnik Centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). V časih, ko bi morali slediti največjim strokovnjakom na tem področju, ne pa političnim preferencam, vlada ponovno daje prednost lastnim interesom, ne upošteva stroke in s tem ogroža zdravje, celo življenja ljudi," pravijo.

Ogrožanje najbolj ranljivih skupin

Pri vsem tem je po njihovem mnenju dodatno nesprejemljivo in katastrofalno, kako je vlada popolnoma spregledala starejše. "Podatki namreč kažejo, da je vsak drugi umrli v Sloveniji zaradi covid-19 varovanec doma za starejše. Namesto, da bi poskrbela za najbolj ogrožene in ranljive skupine ljudi, je vlada vseskozi ignorirala tudi opozorila zavodov samih. Zaradi kadrovske podhranjenosti (ki je nastala tudi kot posledica varčevalnih ukrepov, ki smo jim priča zadnjih nekaj let in ideologije SDS, da potrebujemo "vitko državo") so domovi za starejše postali žarišče okužb, zaposlene in zaposleni so izmučeni in tudi oboleli, posledice teh nesposobnih politik vlade pa se direktno izražajo v številu smrti."

Kljub temu, da se je že od samega izbruha pandemije spomladi letos napovedovalo drugi val, ki bo sledil jeseni, vlada ni pripravila nobenih učinkovitih ukrepov, s katerimi bi se lahko pripravili nanj, so jasni v ljudski skupščini. Ministrstvo za zdravje je sicer v začetku poletja ustanovilo strokovno skupino, a se ta v treh mesecih ni sestala niti enkrat. Prav tako so strokovnjaki opozarjali, da so najpogostejši viri okužb delovna mesta. Kljub temu dejstvu vlada raje, kot da bi posegla v kapitalistična razmerja, krivdo zvrača na prebivalke in prebivalce, katerih glavni prispevek naj bi bilo "ležanje na kavču".

"Vlada je tako, namesto da bi poskrbela za 100 % bolniško nadomestilo, raje abotno krivila "varčne Gorenjce". Pri tem ne vidi stiske delavk in delavcev kot tistih, ki so zaradi epidemije delo izgubili, ter ignorira celo socialni dialog in opozarjanja sindikatov, zaradi česar se nam v kratkem obetajo tudi splošne stavke."