Nova različica koronavirusa potrjena v Nemčiji, Italiji in Veliki Britaniji

Velika Britanija je sporočila, da so v državi potrdili prva dva primera nove različice novega koronavirusa omikron. Oba sta povezana s potovanjem na jug Afrike. Velika Britanija je tako že zaostrila pogoje vstopa v državo za vse potnike. Dva nova primera nove različice novega koronavirusa so potrdili tudi v Nemčiji, v Münchnu na Bavarskem. Kot je sporočil bavarski minister za zdravje Klaus Holetschek, sta oba potnika 24. novembra prispela z letalom iz Južne Afrike. Prvi primer so potrdili tudi v Italiji.

"Hitro smo ukrepali in posameznika sta v samoizolaciji. Poteka sledenje njunim stikom," je sporočil britanski minister za zdravje Sajid Javid. Različico omikron so ločeno potrdili v mestih Nottingham in Chelmsford. Oba primera naj bi bila sicer povezana. Velika Britanija, ki je že v četrtek napovedala omejitev potovanj iz držav južne Afrike, je sedaj na rdeč seznam držav, za katere je ob vrnitvi obvezna desetdnevna karantena v hotelu, uvrstila še dodatne afriške države, med njimi Malavi, Mozambik in Angolo. Svetovna zdravstvena organizacija je v petek novo različico omikron, ki jo je prva potrdila Južna Afrika, označila za skrb vzbujajočo. Glede na prve ugotovitve naj bi bila različica omikron bolj nalezljiva kot sedaj prevladujoča različica delta.

icon-expand Novo različico novega koronavirusa so potrdili že v več evropskih državah. FOTO: Dreamstime

Velika Britanija bo od vseh potnikov, ki vstopijo v državo, zahtevala, da gredo v izolacijo, dokler ne bo njihov test PCR na okužbo z novim koronavirusom negativen, je danes napovedal britanski ministrski predsednik Boris Johnson. V Veliki Britaniji so prav danes potrdili prva dva primera nove različice novega koronavirusa omikron. "Moramo ukrepati in uvesti nova pravila testiranja," je na hitro sklicani novinarski konferenci sporočil Johnson. Doslej so morali vsi britanski državljani in tujci, ki so vstopili v Veliko Britanijo, opraviti test PCR dan ali dva po prihodu v državo. Dva nova primera so potrdili tudi v Nemčiji. Pred potrditvijo V Nemčiji je minister za socialne zadeve nemške dežele Hessen Kai Klose sporočil, da obstaja velika verjetnost prvega primera različice omikron v Nemčiji. Okužbe z različico omikron so doslej odkrili že v Južni Afriki, Bocvani, Hongkongu in Izraelu. V Evropi so jo poleg Nemčije potrdili v Belgiji in Veliki Britaniji. Po zadnjih informacijah so en primer odkrili tudi v Italiji. Gre za potnika iz Mozambika. "Bolnik in člani njegove družine so v dobrem zdravstvenem stanju," so še sporočili iz Rima.

V Sloveniji različice omikron še niso potrdili. Nizozemske zdravstvene oblasti pa so sporočile, da so po zadnjih podatkih pri 61 potnikih z dveh letalskih poletov iz Južne Afrike potrdili okužbo z novim koronavirusom. Vsi, pri katerih so potrdili okužbo, se nahajajo v karanteni v hotelu v bližini amsterdamskega letališča Schiphol. Pri vseh pa še preverjajo, ali gre za okužbe z novo različico omikron.

Nova različica novega koronavirusa, ki so jo odkrili v Južni Afriki, se zaradi nenavadno velikega števila mutacij zelo hitro širi in bi lahko zaobšla imunost, pridobljeno s cepljenjem oziroma po prebolelem covidu, so opozorili znanstveniki. Svetovna zdravstvena organizacija je različico B.1.1.529 označila za skrb vzbujajočo in jo poimenovala omikron. Evropska komisija pa je članicam predlagala, naj omejijo potovanja z juga Afrike in odpovejo letalske povezave s to regijo. Te so nato sklenile dogovor o začasni ustavitvi letov iz sedmih južnoafriških držav.