Nova različica omikron XE se z Otoka širi v vse več držav

Novo koronavirusno različico omikron XE so na Japonskem potrdili pri 30-letni ženski, ki je 26. marca iz ZDA pripotovala na mednarodno letališče Narita, je sporočilo zdravstveno ministrstvo. Kot so dejali, je bila ženska cepljena z dvema odmerkoma cepiva Pfizer, okužba pa je bila asimptomatična. Po prestani karanteni je bila izpuščena iz bolnišnice, poročajo tuji mediji.

Novo različico so sicer prvič odkrili v Veliki Britaniji, od tam pa se je do zdaj razširila tudi na Tajsko, v Indijo in Izrael. Strokovnjaki sicer menijo, da bi se lahko različica v Izraelu razvila samostojno ter da v državo ni pripotovala iz Združenega kraljestva.

Na Otoku je bilo do 5. aprila potrjenih približno 1100 primerov te različice ter predstavlja manj kot en odstotek vseh okužb v državi. Vendar pa so se najnovejši statistični podatki britanske agencije za zdravstveno varnost (UKHSA) od 25. marca do 5. aprila skoraj podvojili. S 637 primerov se je število te različice povečalo na 1125 primerov. Prvi primer so sicer potrdili 19. januarja letos, kar kaže, da bi bil virus lahko v obtoku že več mesecev.