Nova različica koronavirusa 'še bolj nalezljiva kot delta in bi lahko zaobšla imunost'

Nova različica novega koronavirusa, ki so jo odkrili v Južni Afriki, se zaradi nenavadno velikega števila mutacij zelo hitro širi in bi lahko zaobšla imunost, pridobljeno s cepljenjem oziroma po prebolelem covidu, opozarjajo znanstveniki. Okužbe so že potrdili tudi v Bocvani, Hongkongu in Izraelu. Velika Britanija tako že uvaja omejitve za potnike iz šestih afriških držav, za podoben ukrep se je odločil tudi Izrael. "Eksperimenti so v teku. Očitno bo ta virus vrgel proti nam vse, kar je možno. Zelo verjetno pa bodo cepiva še vedno vsaj delno učinkovita," pa ocenjuje Jerala.

Južnoafriški inštitut za nalezljive bolezni NICD je v četrtek sporočil, da so v Južni Afriki odkrili prvih 22 primerov okužbe z novo različico virusa B.1.1.529. Kot opozarjajo znanstveniki, bi lahko nova različica zaradi mutacij zaobšla imunost, pridobljeno s cepljenjem oziroma po prebolelem covidu. Različica kaže "izjemno veliko" število mutacij in "vidimo, da se lahko zelo hitro širi," je v četrtek v Johannesburgu opozoril virolog Tulio de Oliveira. Njegova ekipa iz raziskovalnega inštituta KRISP, ki ga podpira Univerza Kwazulu-Natal, je lani odkrila zelo nalezljivo različico beta. PREBERI ŠE Znanstveniki spremljajo novo različico koronavirusa, prvič so jo zaznali v Bocvani Novo različico so že potrdili tudi v Bocvani in Hongkongu pri potnikih, ki so pripotovali iz Južne Afrike. O treh primerih okužb poročajo tudi iz Izraela. icon-expand Obstajajo znaki, da je nova različica virusa še bolj nalezljiva kot delta in da so razpoložljiva cepiva manj učinkovita. FOTO: Dreamstime Države že sprejemajo ukrepe in prekinjajo lete Velika Britanija zato danes popoldne že prekinja lete iz Južne Afrike, Namibije, Lesota, Bocvane, Esvatinija in Zimbabveja, vseh šest držav pa bo dodanih na rdeči seznam, je v četrtek zvečer sporočil zdravstveni minister Sajid Javid. Obstajajo znaki, da je ta različica še bolj nalezljiva kot različica delta in da so razpoložljiva cepiva manj učinkovita, je opozoril. Azijske borze so se danes obarvale v rdeče. Na vodilni azijski borzi v Tokiu je indeks Nikkei, ki ga izračunavajo na osnovi vrednosti 225 najpomembnejših delnic, nazadoval za 2,53 odstotka na 28.751,62 točke. V Hongkongu je šel indeks Hang Seng doslej navzdol za 2,33 odstotka. V Šanghaju je indeks Shanghai Composite 0,50 odstotka pod gladino, v Seulu pa je osrednji borzni indeks Kospi izgubil 1,47 odstotka. Indeks borze v Sydneyju All Ordinaries je medtem strmoglavil za 1,77 odstotka. Susan Hopkins iz Agencije za zdravstveno varnost Združenega kraljestva (UKHSA) je po poročanju BBC-ja opozorila, da je vrednost reprodukcijskega števila R, torej števila oseb, ki jih v povprečju okuži posamezni okuženi pri novi različici v provinci Gauteng okoli 2, česar niso zaznali vse od začetka pandemije. Jenny Harries, izvršna direktorica UKHSA, pa je povedala: "To je najpomembnejša različica, s katero smo se srečali do zdaj. Nujne raziskave, ki bodo dale odgovore na vprašanja o njeni prenosljivosti, resnosti in občutljivosti na cepivo že potekajo." Znanstveniki po njenih besedah tudi že preučujejo, kateri javnozdravstveni ukrepi bi širjenje te različice lahko omejili. V Izrael pa zaradi nove koronavirusne različice ne morejo več potovati tujci iz Južne Afrike, Lesota, Bocvane, Zimbabveja, Mozambika, Namibije in Esvatinija, so sporočili iz urada premierja Naftalija Beneta. Izraelci, ki se od tam vračajo, pa morajo biti v 14 dni v karanteni. Tudi Evropska komisija je sporočila, da bo zaradi nove različice B.1.1.529. v tesnem sodelovanju z državami članicami predlagala zaustavitev letalskega potovanja iz južnoafriške regije. Jerala: Eksperimenti so v teku "Podrobna nit z analizo mutacij različice B.1.1.529 (ni) na proteinu S in njihovem vplivu o katerem zaenkrat lahko le sklepamo. Eksperimenti so v teku. Očitno bo ta virus vrgel proti nam vse, kar je možno. Zelo verjetno pa bodo cepiva še vedno vsaj delno učinkovita," pa je ocenil strokvonjak s Kemijskega inštituta Robert Jerala. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke