Nova strategija: naslednje tri tedne cepljenje starejših od 60 let

Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil nova priporočila oziroma navodila za uporabo posameznih cepiv. Kot pojasnjujejo, je to zato, ker so količine cepiv omejene.

V Sloveniji so za zdaj dostopna tri cepiva proti covidu-19 (cepivo podjetja Janssen bo predvidoma dostopno v drugi polovici aprila). Cepljenje proti covidu-19 se pri vseh dostopnih cepivih opravi z dvema odmerkoma; priporočen presledek med odmerkoma je pri cepivu Pfizerja in BioNTecha tri tedne, pri cepivu Moderne štiri tedne in pri cepivu AstraZenece 12 tednov.

Vsa cepiva so registrirana za uporabo pri odraslih, starih 18 let in več, razen cepiva Comirnaty (Pfizer/BioNTech), ki je registrirano za osebe, stare 16 let in več.

NIJZ predlaga, da se v naslednjih treh tednih cepljenje osredotoči le na starejše osebe in se tako cepljenje zagotovi vsem prebivalcem, starim 60 let in več, ki se želijo cepiti."S tem bomo maksimalno izkoristili razpoložljiva cepiva za zaščito najranljivejših skupin, ki še niso zadostno cepljene," pojasnjujejo. V tem obdobju bodo opravili tudi analize podatkov o morebitnih izjemno redkih resnih neželenih učinkih v mlajši populaciji, ki so se v časovni povezavi s cepivom AstraZenece pojavili v nekaterih evropskih državah.