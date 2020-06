Covid-19: bolezen dveh obrazov

Nova študija, ki je bila včeraj objavljena v znanstveni publikaciji za interno medicino, odkriva nove podrobnosti v povezavi s širjenjem in obolevnostjo s covid-19. Avtorja Daniel P. Oran in Eric J. Topol z analizo podatkov ugotavljata, da med 40 in 45 odstotki vseh okuženih s sars-cov-2 ni razvilo simptomov, kar kaže na to, da se virus hitreje širi, kot so sprva predvidevali. Namreč, več kot je oseb, ki so okužene, brez simptomov, hitreje se okužba širi med ljudmi. Prav tako avtorja ugotavljata, da okužena oseba, ki nima znakov okužbe, najverjetneje širi virus tudi dlje kot 14 dni.

Sta pa avtorja med drugim izpostavila, da ni nujno, da dejstvo, da nekdo ni razvil tipičnih znakov okužbe, kot so kašelj, dihalna stiska in vročina, ne utrpi zdravstvenih posledic. Opozarjata, da so potrebne dodatne preiskave, da bi lahko potrdili, kako hude posledice je okužba pustila na pljučih okuženih. Prva slikanja pljuč namreč že kažejo na spremembe tkiva.

Zato raziskovalca opozarjata, da je zelo pomembno, da se testiranja in druge raziskave razširijo tudi na osebe, ki ne kažejo znakov okužbe s koronavirusom.

Bolezen, ki ima dva obraza

Avtorja opozarjata, da ima covid-19 dva obraza. Bolezen je lahko za nekatere usodna, pri nekaterih pa mine povsem brez znakov. Namreč, od februarja letos beležijo vedno več poročil o osebah, ki so se okužile, a so asimptomatske.

Hrvaški znanstvenikGordan Lauc, ki je med drugim služboval tudi na Univerzi Johna Hopkinsa, je raziskavo komentiral z naslednjimi besedami: "Ta odkritja bi lahko zaprla enega od nam še nepoznanih poglavij, ki se nanaša na razumevanje širjenja virusa."

"Prav ti asimptomatski primeri so odločilno prispevali k širjenju virusa, hkrati pa so zmedli znanstvenike, ki nikakor niso mogli doumeti, kako se je virus lahko tako hitro širil iz osebe na osebo," pravi Lauc. "Najmanj 40 odstotkov, v nekaterih primerih pa celo 80 odstotkov oseb, ki so okužene s koronavirusom in imajo potrjeno okužbo, ne razvije simptomov. Ti ljudje sploh ne vedo, da so kužni, a hkrati prav zato najbolj širijo virus,"pravi Lauc, ki izpostavlja, da to tudi pojasnjuje, zakaj se je vsem strokovnjakom na začetku zdelo čudno, da se virus tako hitro širi. "A virus se sploh ni neobičajno hitro širil, pač pa smo mi testirali vse več in več ljudi ter s tem razkrili več pozitivnih primerov, ki so bili že prej okuženi, a tega nihče ni vedel."

Po njegovem mnenju je dobra stran te zadnje študije spoznanje, da očitno skoraj polovica vseh okuženih bolezen preboli brez kakršnih koli znakov in s tem povezanih težav."To je odlična novica za našo turistično sezono, ker tudi, če se pojavi določeno število okuženih, bo odstotek tistih, ki bodo imeli težji potek bolezni, majhen oziroma podoben tistemu, kar smo nedavno videli na Braču." Seveda pa obstaja tudi slaba stran. "Če se bo oziroma ko se bo virus spet pojavil v Evropi, bo zelo težko preprečiti epidemijo z načrtnim testiranjem in izolacijo kontaktov okuženih oseb. Če podatki raziskave držijo, bomo tako odkrili lahko le polovico potencialnih prenašalcev bolezni covid-19. V bistvu, vse, kar nam bo preostalo, je tako imenovani japonski model, ki pa zahteva od vsakega posameznika zelo odgovorno obnašanje in dosledno upoštevanje ukrepov, da prepreči širjenje virusa."