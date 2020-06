Nova Zelandija 'država brez koronavirusa', na Otoku obvezna 14-dnevna karantena

Jacinda Ardern je sporočila, da v državi odpravljajo vse omejitve, ki so jih sprejeli zaradi epidemije.

Na Novi Zelandiji so skupno potrdili 1504 primere okužb z novim koronavirusom, 22 ljudi je zaradi covida-19 umrlo. V državi so ob pojavu prvih okužb uvedli sedem tednov dolgo karanteno. Do danes so v državi imeli samo en aktivni primer covida-19.

Na novinarski konferenci po seji vlade je premierka še sporočila, da bo država vse omejitve odpravila danes opolnoči ali ob 14. uri po srednjeevropskem času. V državi tako ne bo več obveznega družbenega distanciranja ali omejitve števila ljudi na prireditvah, kar pomeni, da se bodo lahko navijači neomejeno vrnili na stadione. Omejitve za vstop v državo, vključno z obvezno izolacijo in karanteno, bodo ostale v veljavi, kar je po besedah Ardernove odločilno.

"To je res dobra novica za dotično osebo, lahko pa se veselijo tudi ostali na Novi Zelandiji ," je ocenil prvi mož avstralskega ministrstva za zdravje Ashley Bloomfield . Dodal je, da je dejstvo, da država prvič od 28. februarja nima nobenih aktivnih primerov okužb z novim virusom "pomemben mejnik na našem potovanju". Tudi Bloomfield je opozoril, da bo za naprej bistvenega pomena ohraniti pozornost na covid-19. Na Novi Zelandiji so zadnji primer covida-19 zabeležili pred 17 dnevi.

Podrobnosti zadnje bolnice zaradi varovanja osebnih podatkov niso objavili, vendar gre najverjetneje za žensko, ki je starejša od 50 let in naj bi bila povezana z grozdom okužb v enem od aucklandskih domov za starejše.

Novozelandska premierka Jacinda Ardern je po poročanju britanskega BBC dejala, da je Nova Zelandija združena brez primere doslej premagala virus. Hkrati je opozorila, da boj proti virusu ni časovno omejen, ampak gre za trajna prizadevanja, saj se bo država zagotovo znova soočila z novimi primeri. Novozelandsko ministrstvo za zdravje je ob tem sporočilo, da je ženska iz Aucklanda, ki je bila zadnji primer covida-19 na Novi Zelandiji, že 48 ur brez kakršnihkoli bolezenskih znakov in bo lahko zapustila izolacijo.

Velika Britanija uvaja obvezno 14-dnevno karanteno, turistični delavci in letalski prevozniki na nogah

Velika Britanija medtem z današnjim dnem uvaja obvezno 14-dnevno karanteno za vse potnike, ki vstopajo v državo. V karanteno morajo tudi britanski državljani, vsi pa morajo navesti naslov, kjer bodo preživljali samoizolacijo. Odlok sicer predvideva nekaj izjem. Potnikom z Irske, Kanalskih otokov ali otoka Man ni treba izpolniti obrazcev, prav tako za njih ni predvidena obvezna karantena. Med izjeme spadajo še potniki v tranzitu.

Vsi ostali potniki morajo ob prihodu v državo izpolniti poseben obrazec. Nato se morajo z osebnim vozilom pripeljati do cilja, tam pa kasneje ne smejo uporabljati javnega prevoza ali taksija, obiskovati javnih površin ali hoditi na delo. Obiskovalci niso dovoljeni. Če potniki nimajo ustrezne nastanitve, bo za to poskrbela država, a na stroške potnika. Preverjajo se bo, ali se potniki držijo samoizolacije. Če slednji karantene ne bodo upoštevali, jih čaka kazen do 1000 britanskih funtov (približno 1124 evrov).

Po besedah britanske vlade želijo z odlokom preprečiti drugi val okužb, a nekatere gospodarske panoge, še posebej letalska industrija, opozarjajo, da jih bodo novi ukrepi še bolj prizadeli. Menijo namreč, da bodo strogi ukrepi odvrnili obiskovalce in ogrozili delovna mesta. British Airways, EasyJet in Ryanair so na vlado že naslovili protestno pismo.

Združenje turističnih agencij in agentov Abta je pozvalo vlado, naj nemudoma ustvari načrt za ponovni začetek mednarodnih potovanj, največje britansko podjetje za letališke storitve Swissport pa je opozorilo, da bi lahko 14-dnevna karantena turističnemu sektorju zadala še 'zadnji udarec'.

Velika Britanija je peta najbolj prizadeta država na svetu zaradi koronavirusa. Zabeležili so približno 286.000 okužb in več kot 40.000 smrtnih žrtev.