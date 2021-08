Nova Zelandija se zaradi nove okužbe s koronavirusom za tri dni zapira

Novozelandska premierka Jacinda Ardern je v televizijskem nagovoru pojasnila, da imajo samo eno priložnost. "Drugod smo videli, kaj se lahko zgodi, če tega ne obvladamo." Čeprav uradno še ni potrjeno, naj bi pri okužbi najverjetneje šlo za različico delta, ki so jo doslej ugotovili pri vseh okuženih v izolaciji in karanteni, je še dejala. Izrazila je prepričanje, da se lahko tudi v boju z delto ukrepi, ki so jih uporabili že predhodno v pandemiji, izkažejo za učinkovite. "Strogo in hitro ukrepanje je pri nas že delovalo," je dejala.