Nova Zelandija uvaja nov sistem covidnega semaforja

Nova Zelandija bo kmalu prešla na sistem covidnega semaforja, ki se bo osredotočil na visoko stopnjo cepljenja, in ne na ustavitev javnega življenja, kot je veljalo do sedaj. Območja in regije bodo uvrščene v rdečo, oranžno in zeleno kategorijo tveganja, glede na dejavnike, kot so stopnja in razširjenost primerov okužb z novim koronavirusom ter stopnja cepljenja ljudi, ki tam živijo. Novozelandska premierka Jacinda Ardern je potrdila, da bodo območja z nizko stopnjo cepljenja uvrščena v rdečo kategorijo. "To bo prispevalo k večji zaščiti in, upajmo, tudi k večjemu številu cepljenj," je dejala.

Po besedah Ardernove je trenutno v celoti cepljenih 82 odstotkov Novozelandcev, do sredine decembra pa naj bi jih bilo v celoti cepljenih 90 odstotkov, zato je država bolje pripravljena na rahljanje omejitev. V novem sistemu so upoštevane razlike v stopnji cepljenja in nevarnosti virusa za ranljive skupine, je poudarila premierka.