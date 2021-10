Nova Zelandija v luči padca okužb načrtuje sproščanje covidnih ukrepov

"Čas je, da se ponovno odpremo svetu. Ne moremo ostati zaprti za zidovi trdnjave, ki je Nova Zelandija," je dejal novozelandski minister Chris Hipkins, ki je odgovoren za področje covida-19. Nova Zelandija tako načrtuje vrsto sproščanj, poroča CNN.

Potnikom iz pacifiških držav, kot so Samoa, Tonga in Vanuatu, ob prihodu na Novo Zelandijo ne bo treba več v karanteno. Ob prihodu v državo namreč še vedno velja 14-dnevna 'hotelska' karantena, a tudi pri tej načrtujejo spremembe. Že kmalu naj bi se ta za polno cepljene potnike skrajšala na le sedem dni, od leta 2022 pa naj bi za taiste potnike po prihodu na to otoško državo bila omogočena tudi le domača izolacija.