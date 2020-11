Italijanske bolnišnice na robu zloma, v Novi Zelandiji nenavadna okužba

Italijanski zdravniki pozivajo k ponovnem zaprtju države, kot je bilo spomladi, s čimer želijo preprečiti zlom zdravstvenega sistema. Kar 52 odstotkov vseh postelj v bolnišnicah že zasedajo pacienti s covidom-19. Iz Nove Zelandije medtem poročajo o primeru okužbe, ki ni povezan z vnosom iz tujine. Epidemiologi še raziskujejo, kje bi se lahko ženska okužila.

Število novih okužb še naprej narašča v ZDA, kjer so v zadnjih 24 urah potrdili 136.000 novih primerov, kar je največ doslej. Že osmi dan zapored je bilo dnevno število primerov višje od 100.000. Zabeležili so tudi največje število dnevnih smrti zaradi covida-19 od maja - umrlo je 1984 ljudi. V zvezni državi Teksas so medtem presegli neslavni mejnik enega milijona potrjenih okužb. Tej številki se hitro približuje tudi Kalifornija. New York, ki je bil spomladi v času prvega vala epidemije med najbolj prizadetimi območji, znova uvaja strožje zajezitvene ukrepe. Število novih primerov in hospitalizacij namreč znova narašča. Bari, restavracij in fitnesi se bodo morali zapreti ob 22. uri zvečer, število ljudi na zasebnih druženjih bo omejeno na 10, povzema Guardian. V Španiji so potrdili medtem skupno že več kot 1,4 milijona primerov, število smrtnih žrtev pa se je povzelo na 40.105, s tem ko je v zadnjem dnevu za posledicami okužbe s koronavirusom umrlo 349 oseb.

icon-expand ZDA imajo največje število smrtnih žrtev zaradi covida-19. FOTO: AP

V Turčiji pa so, kot del ukrepov za zajezitev širjenja virusa, prepovedali kajenje na javnih prostorih, kjer je večja gneča. To vključuje avtobusna postajališča, trge in natrpane ulice. Notranji minister je ob tem dejal, da kadilci vztrajno kršili vladni odlok nošenja zaščitnih mask. V zadnjem dnevu so tu potrdili 2693 novih primerov okužbe. Strogi ukrepi še naprej veljajo v Grčiji, kjer so potrdili največ novih dnevnih primerov doslej. Vlada tako še dodatno zaostruje gibanje, policijska ura bo veljala med 21. in 5. uro zjutraj. Pred zgolj štirimi dnevi je država sicer vstopila v t.i. lockdown. V Italiji bolnišnice na robu zloma Epidemija se zaostruje tudi v sosednji Italiji, kjer so bolnišnice znova na robu zloma. Kar 52 odstotkov vseh bolniških postelj v državi zasedajo bolniki s covidom-19, poroča AP. Italijansko združenje zdravnikov je tako pozvalo k zaprtju države, s katerim bi preprečili popolni zlom zdravstvenega sistema. Premier Giuseppe Conte je poudaril, da se želi temu ogniti. V središču epidemije v Italiji se je znova znašla Lombardija, kjer je zasedenost bolniških postelj kar 75-odstotna. Bolnišnice tu zapirajo pediatrične in druge oddelke, da bi naredili prostor za covid paciente. V sredo je Italija presegla milijon primerov okužbe od začetka izbruha epidemije.

icon-expand Bolnišnice v Italiji se znova soočajo z velikim prilivom pacientov. FOTO: AP

Novo Zelandijo muči nenavadna okužba V Novi Zelandiji so odkrili prvi primer covida-19 od avgusta, ki ni povezan z vnosom iz tujine. Epidemiologi še raziskujejo, kje bi se lahko ženska okužila. Oblasti so preventivno pozvale vse, ki delajo v poslovnem središču mesta, naj raje ostanejo doma, če že morajo na delovno mesto, pa naj nosijo masko. Nova Zelandija je odločena, da zameji širjenje bolezni, je danes povedal minister pristojen za upravljanje s pandemijo Chris Hipkins. Ženska, ki je zbolela za covidom-19, sicer živi v bližini hotela za izolacijo. Tega so v začetku tedna evakuirali zaradi požarnega alarma. Že takrat so se pojavile skrbi, da je morda prišlo do stika med tistimi, ki so bivali v hotelu in okoliškimi prebivalci. Direktorica inštituta za javno zdravje Caroline McElnay je zagotovila, da to ni bil incident, ko bi se lahko ženska okužila, saj je imela v tem času že simptome. Kot je pojasnila, ženska sicer dela kot asistentka v trgovini. V državi so danes potrdili še dva primera novega koronavirusa, ki pa sta povezana s prečkanjem meje. Skupno so doslej potrdili 1635 okužb, trenutno imajo 53 aktivnih primerov.

icon-expand Razkuževanje ulic v Grčiji. FOTO: AP

Zelenski po okužbi z novim koronavirusom v bolnišnici Ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in vodjo njegove pisarne Andrija Jermaka, ki sta se nedavno okužila z novim koronavirusom, so danes sprejeli v bolnišnico. Pri uradu predsednika pojasnjujejo, da Zelenski nima hujših simptomov, za odhod v bolnišnico pa se je odločil, ker se tam lažje izolira. Zelenski, pri katerem so okužbo potrdili v ponedeljek, je sprva nameraval biti doma, kasneje pa se je odločil za hospitalizacijo, da ne bi ogrožal bližnjih. "Tam so boljši pogoji za bolnike. Nič resnega ni,"je sporočila tiskovna predstavnica predsednika.