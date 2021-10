Lek bo v Ljubljani polnil in pakiral cepiva družbe BioNTech

Novartis v skladu s pogoji nove začetne pogodbe načrtuje, da bo od družbe BioNTech prevzel večje količine učinkovine mRNA, jo polnil v viale v aseptičnih pogojih in jih nato vrnil družbi BioNTech v distribucijo. Ko se bodo dokončno dogovorili, bo Novartis prenesel proizvodni proces iz Steina v Švici v Ljubljano ter začel polnjenje in pakiranje v prvi polovici leta 2022. "Obrat v Ljubljani je najsodobnejši obrat za aseptično polnjenje, ki proizvaja in dobavlja široko paleto aseptičnih izdelkov za Novartisovo divizijo Sandoz," so sporočili.