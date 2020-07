116 novih okužb na Hrvaškem, 104 osebe so ozdravele

Na območju Osiješko-baranjske županije so medtem testirali 278 vzorcev, 12 je bilo pozitivnih. V bolnišnici je tam 36 oseb, štiri potrebujejo umetno predihavanje pljuč. V samoizolaciji je na območju 450 ljudi. Preverili so tudi ali se vsi, za katere je odrejena karantena, tega držijo. Vse so našli na domačem naslovu.

Znane so tudi podrobnosti dogajanja v zvezi s covid-19 po hrvaških županijah. V primeru osmih okužb v Istri, je bilo pet od teh okuženih v tesnem stiku z osebo, ki je bila v zadnjih dneh pozitivna na novi koronavirus. So pa na območju opravili testiranja 142 vzorcev. Skupaj imajo v Istri 76 okuženih, 21 ljudi je v bolnišnici.

Doslej so na Hrvaškem potrdili 4253 primerov okužbe, umrlo je 120 bolnikov. Število okuženih v zadnjih 24 urah je sicer najvišje po 11. juliju, ko so jih potrdili rekordnih 140.

V Zagrebu so medtem zabeležili 20 novih primerov, izvedli so 392 testiranj ter v samoizolacijo poslali 69 oseb. Skupno je sicer na območju Zagreba v samoizolaciji 756 ljudi.

V Primorsko-goranski županiji so v 24 urah zabeležili dva nova primera, so pa z zadovoljstvom ugotovili, da so bili vsi testi v ustanovi za rehabilitacijo, kjer je delala ena od prej okuženih oseb, negativni.

V Šibensko-kninski županiji so potrdili tri nove primere, precej več, 36 novih primerov pa ima Vukovarsko-sremska županija. V samoizolaciji je na tem območju tudi več zdravstvenih delavcev.

Na področju Virovitiško-podravske županije niso odkrili novih okužb, prav tako ne na območju Bjelovarsko-bilogorske županije in Međimurja. So pa odkrili štiri nove okužene v Brodsko-posavski županiji, 20 primerov v Splitsko-dalmatinski, kjer je v samoizolaciji 548 ljudi, devet novih primerov imajo v Zadarski županiji, sedem pa v Dubrovniško-neretvanski županiji, kjer se v bolnišnici v Dubrovniku zdravi pet oseb, več ljudi je v samoizolaciji, so pa od začetka epidemije zabeležili že 42 kršitev samoizolacije.