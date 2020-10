Nove okužbe s koronavirusom v več domovih za starejše

V Domu za varstvo odraslih Velenje so v ponedeljek zvečer izvedeli, da je bila na testiranju za covid-19 pozitivna ena njihova sodelavka, ki pa v zadnjem tednu dni zaradi koriščenja dopusta ni bila v službi, je pojasnila direktorica Violeta Potočnik Krajnc . V torek so tako odvzeli brise vsem zaposlenim, ki so bili v stiku z okuženo, a so bili vsi testi negativni. " Očitno uspešno uporabljamo zaščitno opremo in se okužba zaenkrat ni razširila ," je ocenila direktorica velenjskega doma ter dodala, da bodo še naprej budno spremljali situacijo.

Rezultati torkovega testiranja v Centru za starejše v Murski Soboti, ki je sicer enota Doma starejših Rakičan, so potrdili nove okužbe pri treh stanovalcih in dveh zaposlenih. Tako imajo skupaj 29 okužb z novim koronavirusom, od tega je okuženih 11 zaposlenih in 18 stanovalcev. Dva stanovalca sta nameščena v bolnišnici Murska Sobota, ostali stanovalci z okužbo pa so nameščeni v rdeči coni, medtem ko se zaposleni nahajajo v karanteni, je sporočil direktor Doma starejših Rakičan Zoran Hoblaj .

V Dom Petra Uzarja Tržič so bili iz sobote na nedeljo obveščeni, da je uporabnica pomoči na domu pozitivna na koronavirusno bolezen. Že v nedeljo so izdali karantenske odločbe za dva zaposlena in ju s tem umaknili iz delovnega procesa. V ponedeljek so organizirali testiranje za oba zaposlena, ki sta bila v stisku z omenjeno uporabnico, eden izmed testov je bil pozitiven. V torek so nato testirali zaposlene na enoti pomoči na domu in vse uporabnike, s katerimi je bil omenjeni zaposleni v stiku. Vsi testi tako zaposlenih in uporabnikov so bili negativni, je navedel vršilec dolžnosti direktorja Urban Bole.

V Eberletovem domu v Izlakah nimajo okužb med stanovalci in zaposlenimi, so pa zaznali okužbo delavke s področja pomoči na domu, je povedal direktorica Mateja Černi. Omenjena sodelavka pri tem ni imela konkretnega stika z drugimi sodelavci v domu starejših, kar zadeva stike z ostalimi sodelavkami pomoči na domu, pa prav tako ni imela takšnega stika, da bi epidemiološka služba odredila dodatna testiranja.

V Varstveno-delovnem centru Zagorje ob Savi pa sta okuženi dve zaposleni osebi v upravi in en uporabnik dnevne enote, vsi se dobro počutijo in so doma, je povedala direktorica centra Špela Režun. Dejala je tudi, da so danes zagorsko dnevno enoto zaprli, da zavarujejo vdor v enoto bivanja, ki je v isti stavbi in ne morejo zanjo ločiti čistih in nečistih poti. Zato si čim prej želijo prizidka, s katerim bi to uredili.

Vsi zaposleni in stanovalci enot bivanja so danes imeli testiranje, skupno je bilo tako testiranih 70 oseb, je še dejala Režunova.