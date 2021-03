V četrtek ob 5435 testih potrdili 881 okužb

V četrtek so v Sloveniji opravili 5435 PCR-testov in potrdili 881 okužb. Pozitivnih PCR-testov je bilo tako 16,2-odstotka. Opravili so tudi 21.601 HAT-testov. Od 13. februarja vse pozitivne na HAT-testih potrdijo s PCR-testom.

V bolnišnicah se zdravi 521 oseb, kar je deset več kot dan prej. Število pacientov na intenzivni negi je manjše za enega, in sicer 85. Iz bolnišnic je bilo odpuščenih 31 bolnikov, štiri osebe so umrle.