V petek v Sloveniji zabeležili še 24 novih okužb, največ v Ljubljani

V petek so v Sloveniji potrdili 24 primerov okužbe z novim koronavirusom, opravili so 1027 testiranj, poroča Sledilnik Covid-19. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 19 bolnikov, od tega sta bila dva na intenzivni negi.

Največ novih okužb so včeraj zabeležili v Ljubljani, in sicer štiri. Sledijo Kranj in Velenje s tremi okužbami ter Krško in Domžale z dvema. V Hrastniku, ki je v zadnjem tednu postalo eno od večjih žarišč v Sloveniji, so zabeležili en nov primer okužbe z novim koronavirusom. Tako imajo v tej občini trenutno 26 aktivno okuženih. Po eno okužbo so zabeležili še v občinah Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Radovljica, Cerknica, Metlika, Radenci, Ordanci in Lendava.

S ponedeljkom sprememba režima na meji

Notranji minister Aleš Hojs pa je v petek predstavil spremembo režima na meji, v skladu s katerim bodo lahko tisti, ki jim bo odrejena karantena, od ponedeljka vstopali v Slovenijo na vseh prehodih s Hrvaško.

Napovedal je tudi pripravo novega modela, na podlagi katerega bo vlada tuje države uvrščala na različne sezname glede epidemiološke varnosti. Vlada je sicer v četrtek posodobila te sezname, tako so od včeraj na zelenem seznamu epidemiološko varnih držav tudi Velika Britanija, Poljska, Avstralija in Monako. Na zelenem seznamu pa ni več Islandije. Na rdečem seznamu so po novem tudi Črna gora, Luksemburg, Kitajska, Izrael, Argentina in Mehika.